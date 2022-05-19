رئيس الحكومة الشرعية يوجه برفع الجاهزية العسكرية والأمنية .. مالجديد ؟

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وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك وزارة الداخلية والأجهزة العسكرية برفع الجاهزية واليقظة الأمنية لضبط الاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية أينما وجدت وافشال مخططاتها.
وخلال ترأسه اجتماع للمجلس اليوم الخميس أكد معين على استمرار الجهود لبناء القدرات الامنية والاستخباراتية لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع شركاء اليمن.بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
واطلع مجلس الوزراء على معلومات أولية حول نتائج التحقيق في التفجير الإرهابي بسيارة مفخخة والذي استهدف سيارة رئيس العمليات المشتركة للمنطقة العسكرية الرابعة اللواء صالح حسن، في مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن، موجها باستكمال عملية التحقيق في ملابسات هذا التفجير الإرهابي وملاحقة العناصر المتورطة وافشال أي مخططات إرهابية.