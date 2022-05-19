قرارات سعودية حاسمة تفاجئ كل سائقي سيارات الأجرة في المملكة وغرامات مرهقة لكل مخالف

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أعلنت المملكة العربية السعودية، عن بدء تطبيق قرار الزي الموحد لسائقي سيارات الأجرة، بدءًا من شهر يوليو المقبل، وفقًا للائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة. ويهدف هذا القرار إلى رفع جودة خدمات نقل الركاب، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار، بحسب صحيفة سبق السعودية.
ويُلزم القرار شركات الأجرة، بتوفير زي موحد للسائقين، وهو زي معتمد من الهيئة العامة للنقل، حيث يُتم إلزام السائقين في جميع أنحاء المملكة، بارتداء هذا الزي أثناء العمل، بدءًا من يوم 12 يوليو المقبل. ويجب على الشركات التشديد على السائق الالتزام بالآداب والاحترام وحسن التعامل مع الركاب، فيما ستتم معاقبة السائقين غير الملتزمين بالزي المعتمد بغرامة قدرها 500 ريال.