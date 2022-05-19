من عدن.. توجيهات جديدة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي

الخميس 19 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، المؤسسة الاقتصادية اليمنية بتقديم الدعم لمخابز وأفران عدن الخيرية لتوسعة الإنتاج واستيعاب احتياجات المواطنين

وأكد الرئيس خلال لقائه بحضور نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن ابو زرعة المحرمي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد لملس، ومدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي، ومدير أفران عدن الخيرية فهد عبدالله البري، على دعم المشاريع التي تساهم في التخفيف من معاناة المواطنين جراء الحرب التي فرضتها المليشيات الحوثية الانقلابية.

وحث الرئيس، السلطة المحلية بعدن و المؤسسة الاقتصادية، علي تقديم التسهيلات اللازمة، والعمل على توفير الدعم الكافي لزيادة الفئات المستهدفة والمستفيدة من مشروع أفران عدن الخيرية من 50 ألف إلى 100 ألف حالة قابلة للزيادة.

.مشدداً على ضرورة تعميم تجربة أفران عدن الخيرية في المحافظات المحررة، على أن تتولى المؤسسة الاقتصادية إنشاء أفران أتوماتيكية جديدة وتوسعة النشاط في تلك المحافظات.