قرارات سعودية حاسمة تفاجئ كل سائقي سيارات الأجرة في المملكة وغرامات مرهقة لكل مخالف من عدن.. توجيهات جديدة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي توجيهات عاجلة واستراتيجية من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي المحرمي لوزير الإعلام شهادات مفزعة هكذا تتعامل المليشيات الحوثية مع الصحفيين المختطفين في سجون المسيرة حملة الكترونية للمطالبة بإطلاق الصحفيين المختطفين في سجون المليشيات الحوثية بعد التحذير من مجاعة كارثية محتملة.. ما الحلول التي تحدثت عنها الحكومة الشرعية لتجاوز أزمة القمح؟ إعلان من طرف الحوثيين بشأن تمديد الهدنة ومرواغة جديدة تتعلق بحصار تعز مباحثات «يمنية أميركية بريطانية» منفصلة تتعلق بالتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب الأحد القادم إجازة رسمية مطالبات بفرض الخيار العسكري لتنفيذ أحد بنود اتفاق الهدنة في اليمن
اكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، على أهمية توحيد الخطاب الإعلامي، بما يتواكب مع المرحلة الراهنة في ظل مجلس القيادة الرئاسي.
كما اكد النائب المحرمي خلال لقائه، في العاصمة المؤقتة عدن، وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، على اهمية تفعيل نشاط وسائل الإعلام الرسمية المختلفة من الداخل.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة القضايا المتعلقة بأنشطة الوزارة المختلفة والصعوبات التي تقف أمامها، والتضامن مع كل الاعلاميين المختطفين في سجون مليشيات الحوثي..مطالبين المبعوث الأممي بذل المزيد من الجهود التي من شأنها معالجة هذا الملف واطلاق سراح كافة المعتقلين.
وأبدى النائب أبو زرعة المحرمي، استعداد مجلس القيادة الرئاسي دعم الوزارة ومساندتها في تأهيل وترميم المباني التابعة لها، وكذلك تفعيل نشاطها وتطويره على مختلف الأصعدة، وفي المقدمة إعادة نشاط وسائل الإعلام من الداخل، وتفعيل الأنشطة الثقافية التي تعود بالنفع على الشباب والمواهب وتطوير قدراتهم..
من جانبه جدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة، التأكيد على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بما يخدم أهداف المرحلة الراهنة.