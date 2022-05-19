توجيهات عاجلة واستراتيجية من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي المحرمي لوزير الإعلام

الخميس 19 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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اكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، على أهمية توحيد الخطاب الإعلامي، بما يتواكب مع المرحلة الراهنة في ظل مجلس القيادة الرئاسي.

كما اكد النائب المحرمي خلال لقائه، في العاصمة المؤقتة عدن، وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، على اهمية تفعيل نشاط وسائل الإعلام الرسمية المختلفة من الداخل.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة القضايا المتعلقة بأنشطة الوزارة المختلفة والصعوبات التي تقف أمامها، والتضامن مع كل الاعلاميين المختطفين في سجون مليشيات الحوثي..مطالبين المبعوث الأممي بذل المزيد من الجهود التي من شأنها معالجة هذا الملف واطلاق سراح كافة المعتقلين.

وأبدى النائب أبو زرعة المحرمي، استعداد مجلس القيادة الرئاسي دعم الوزارة ومساندتها في تأهيل وترميم المباني التابعة لها، وكذلك تفعيل نشاطها وتطويره على مختلف الأصعدة، وفي المقدمة إعادة نشاط وسائل الإعلام من الداخل، وتفعيل الأنشطة الثقافية التي تعود بالنفع على الشباب والمواهب وتطوير قدراتهم..

من جانبه جدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة، التأكيد على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بما يخدم أهداف المرحلة الراهنة.