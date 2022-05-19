أبرز الملفات التي ناقشها وزير الدفاع مع الملحق العسكري والأمني في السفارة الأمريكية

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بحث وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم الخميس، مع الملحق العسكري والأمني في السفارة الأمريكية لدى اليمن العقيد مارك رايتمان، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية والشراكة في محاربة الإرهاب.
وثمّن وزير الدفاع مواقف الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة الداعمة للحكومة اليمنية ومساندة جهود إحلال السلام في اليمن..
مبديًا تطلعه إلى تعزيز وتطوير العلاقات في الجوانب العسكرية والأمنية خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب ومجال التدريب والتأهيل لرفع كفاءة القوات المسلحة اليمنية، بما يؤهلها للقيام بواجباتها الدستورية والوطنية في حفظ الأمن والاستقرار. وأكد وزير الدفاع حرص الحكومة على إحلال السلام الدائم المستند على المرجعيات الأساسية..
مشيرا إلى استمرار خروقات المليشيا الحوثية للهدنة الأممية واعتداءاتها في مختلف الجبهات واستهدافاتها الصاروخية للمدنيين
..لافتاً الى أن المليشيا الحوثية لا تؤمن بالسلام، ومشروعها يقوم على السلاح والعنف ونكث العهود والمواثيق.