حملة الكترونية للمطالبة بإطلاق الصحفيين المختطفين في سجون المليشيات الحوثية

الخميس 19 مايو 2022 الساعة 06 مساءً / مارب برس - مارب

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تنطلق الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، 19 أيار، 2022، حملة الكترونية، للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين في سجون المليشيات الانقلابية.

وأهاب منظمو الحملة التي ستنطلق تحت هشتاج #انقذوا_الصحفيين_المختطفين ،

بكل المنظمات والمؤسسات الإعلامية والقيادات السياسية والصحفيين والإعلاميين والناشطين، المشاركة الفاعلة في الحملة، معتبرين أن ذلك واجباً إنسانياً وحقوقياً والتزاماً أخلاقياً تجاه الزملاء المختطفين.

ويواجه الصحفيون عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حمید، وتوفیق المنصوري، المختطفين لدى مليشيات الحوثي في صنعاء منذ 2015 ، خطر الموت على خلفية عملهم الصحفي. ويتعرض الصحفيون الأربعة منذ اختطافهم لشتى أنواع التعذيب

الجسدي والنفسي والإخفاء وحرموا من حق الزيارة، ومن حق الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في انتهاك صارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية الخاصة بمعاملة السجناء، وهم الآن يواجهون خطر الاعدام.