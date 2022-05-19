شهادات مفزعة هكذا تتعامل المليشيات الحوثية مع الصحفيين المختطفين في سجون المسيرة حملة الكترونية للمطالبة بإطلاق الصحفيين المختطفين في سجون المليشيات الحوثية بعد التحذير من مجاعة كارثية محتملة.. ما الحلول التي تحدثت عنها الحكومة الشرعية لتجاوز أزمة القمح؟ إعلان من طرف الحوثيين بشأن تمديد الهدنة ومرواغة جديدة تتعلق بحصار تعز مباحثات «يمنية أميركية بريطانية» منفصلة تتعلق بالتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب الأحد القادم إجازة رسمية مطالبات بفرض الخيار العسكري لتنفيذ أحد بنود اتفاق الهدنة في اليمن سفينة شحن تتعرض لهجوم «مجهول» جنوب غرب ميناء الحديدة قوات أمنية مشتركة تأمن الخط الدولي الرابط بين عدن وحضرموت اليمن يدعو إلى مساعدته لمواجهة مخاطر ارتفاع أسعار الغذاء
تنطلق الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، 19 أيار، 2022، حملة الكترونية، للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين في سجون المليشيات الانقلابية.
وأهاب منظمو الحملة التي ستنطلق تحت هشتاج #انقذوا_الصحفيين_المختطفين ،
بكل المنظمات والمؤسسات الإعلامية والقيادات السياسية والصحفيين والإعلاميين والناشطين، المشاركة الفاعلة في الحملة، معتبرين أن ذلك واجباً إنسانياً وحقوقياً والتزاماً أخلاقياً تجاه الزملاء المختطفين.
ويواجه الصحفيون عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حمید، وتوفیق المنصوري، المختطفين لدى مليشيات الحوثي في صنعاء منذ 2015 ، خطر الموت على خلفية عملهم الصحفي. ويتعرض الصحفيون الأربعة منذ اختطافهم لشتى أنواع التعذيب
الجسدي والنفسي والإخفاء وحرموا من حق الزيارة، ومن حق الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في انتهاك صارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية الخاصة بمعاملة السجناء، وهم الآن يواجهون خطر الاعدام.