بعد التحذير من مجاعة كارثية محتملة.. ما الحلول التي تحدثت عنها الحكومة الشرعية لتجاوز أزمة القمح؟

الخميس 19 مايو 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دعت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، إلى تشكيل صندوق طوارئ وبرنامج تمويل الاستيراد لتمكين مستوردي القمح اليمنيين من سرعة الوصول للتمويل للحصول على القمح من الأسواق العالمية.

وشدد وزير الخارجية، أحمد بن مبارك، خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الوزاري المعني بالأمن الغذائي في نيويورك على ضرورة إعطاء الأولوية لمستوردي القمح اليمنيين للوصول لأسواق القمح.

وأشار إلى أهمية تأسيس نظام جديد يعمل رسميا على تمديد شروط التسديد بين المستوردين اليمنيين والموردين الدوليين لمدة ستين يوماً موحدة بضمان احد المنظمات الدولية أو المؤسسات المالية.

وطالب باستثناء الدول التي تعاني من أزمات إنسانية وصراعات كاليمن من قرارات حظر التصدير للحبوب التي اتخذتها بعض الدول مؤخراً.

يذكر أن مجموعة هائل سعيد أنعم، المستورد الرئيس للقمح في البلاد، كانت قد حذرت من مجاعة كارثية محتملة ، نتيجة الانقطاع غير المسبوق لإمدادات القمح العالمية الناتج عن تداعيات الصراع في أوكرانيا وحظر تصدير القمح الهندي.