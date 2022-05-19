بعد التحذير من مجاعة كارثية محتملة.. ما الحلول التي تحدثت عنها الحكومة الشرعية لتجاوز أزمة القمح؟ إعلان من طرف الحوثيين بشأن تمديد الهدنة ومرواغة جديدة تتعلق بحصار تعز مباحثات «يمنية أميركية بريطانية» منفصلة تتعلق بالتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب الأحد القادم إجازة رسمية مطالبات بفرض الخيار العسكري لتنفيذ أحد بنود اتفاق الهدنة في اليمن سفينة شحن تتعرض لهجوم «مجهول» جنوب غرب ميناء الحديدة قوات أمنية مشتركة تأمن الخط الدولي الرابط بين عدن وحضرموت اليمن يدعو إلى مساعدته لمواجهة مخاطر ارتفاع أسعار الغذاء مأرب.. مليشيا الحوثي تستهدف قرى ”حريب“ بقذائف المدفعية بينها 2كيلو ذهب و100 دولار.. قوات ”الشرعية“ بتعز تسلم ممتلكات ثمينة لمواطن عُثر عليها بمنزله المهجور
دعت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، إلى تشكيل صندوق طوارئ وبرنامج تمويل الاستيراد لتمكين مستوردي القمح اليمنيين من سرعة الوصول للتمويل للحصول على القمح من الأسواق العالمية.
وشدد وزير الخارجية، أحمد بن مبارك، خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الوزاري المعني بالأمن الغذائي في نيويورك على ضرورة إعطاء الأولوية لمستوردي القمح اليمنيين للوصول لأسواق القمح.
وأشار إلى أهمية تأسيس نظام جديد يعمل رسميا على تمديد شروط التسديد بين المستوردين اليمنيين والموردين الدوليين لمدة ستين يوماً موحدة بضمان احد المنظمات الدولية أو المؤسسات المالية.
وطالب باستثناء الدول التي تعاني من أزمات إنسانية وصراعات كاليمن من قرارات حظر التصدير للحبوب التي اتخذتها بعض الدول مؤخراً.
يذكر أن مجموعة هائل سعيد أنعم، المستورد الرئيس للقمح في البلاد، كانت قد حذرت من مجاعة كارثية محتملة ، نتيجة الانقطاع غير المسبوق لإمدادات القمح العالمية الناتج عن تداعيات الصراع في أوكرانيا وحظر تصدير القمح الهندي.