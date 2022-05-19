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الأحد القادم إجازة رسمية

الخميس 19 مايو 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن
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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، أن يوم الأحد القادم إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة العيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية (22 مايو).

وأشارت الوزارة، الى ان ذلك يأتي استناداً إلى نص المادة "3" من القانون رقم "2" لسنة 2000 بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.

ويحتفل اليمنيون يوم 22 مايو من كل عام بتحقيق الوحدة بين الشطرين الشمالي والجنوبي، عام 1990.

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