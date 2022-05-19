مطالبات بفرض الخيار العسكري لتنفيذ أحد بنود اتفاق الهدنة في اليمن سفينة شحن تتعرض لهجوم «مجهول» جنوب غرب ميناء الحديدة قوات أمنية مشتركة تأمن الخط الدولي الرابط بين عدن وحضرموت اليمن يدعو إلى مساعدته لمواجهة مخاطر ارتفاع أسعار الغذاء مأرب.. مليشيا الحوثي تستهدف قرى ”حريب“ بقذائف المدفعية بينها 2كيلو ذهب و100 دولار.. قوات ”الشرعية“ بتعز تسلم ممتلكات ثمينة لمواطن عُثر عليها بمنزله المهجور الإنتقالي يُفرج عن رئيس إستخبارات محور تعز العسكري بعد أيام من إختطافه فرع شركة غوغل في روسيا يعلن الإفلاس محلل أمريكي: بايدن قدم خدمة لروسيا بتخليصها من فخ الاقتصاد ستغادر المجموعات بصمت.. واتساب يخلّصك من الإحراج!
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، وقوع هجوم على سفينة، جنوب غرب ميناء الحديدة (غرب اليمن).
وقالت الهيئة، على موقعها الإلكتروني إن هجوما استهدف سفينة شحن على بعد 34 ميلا بحريا (63 كيلومترا) جنوب غرب مدينة الحديدة.
ولم يذكر تقرير الهيئة أي تفاصيل إضافية عن هوية السفينة أو منفذي الهجوم، وقال إن هناك تحقيقا في الحادث.
بدوره، قال متحدث باسم الأسطول الأميركي الخامس، إنه على علم بوقوع حادث في البحر الأحمر.