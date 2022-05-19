سفينة شحن تتعرض لهجوم «مجهول» جنوب غرب ميناء الحديدة

الخميس 19 مايو 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، وقوع هجوم على سفينة، جنوب غرب ميناء الحديدة (غرب اليمن).

وقالت الهيئة، على موقعها الإلكتروني إن هجوما استهدف سفينة شحن على بعد 34 ميلا بحريا (63 كيلومترا) جنوب غرب مدينة الحديدة.

ولم يذكر تقرير الهيئة أي تفاصيل إضافية عن هوية السفينة أو منفذي الهجوم، وقال إن هناك تحقيقا في الحادث.

بدوره، قال متحدث باسم الأسطول الأميركي الخامس، إنه على علم بوقوع حادث في البحر الأحمر.