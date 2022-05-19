قوات أمنية مشتركة تأمن الخط الدولي الرابط بين عدن وحضرموت

الخميس 19 مايو 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 389

نفذت قوة أمنية مشتركة من محور أبين، بقيادة أركان المحور، قائد اللواء الثالث حرس رئاسي، العميد لؤي عوض الزامكي، الأربعاء، نزولاً ميدانياً إلى مديرية أحور بهدف تأمين الخط الدولي الرابط بين محافظتي عدن وحضرموت.

وتكونت قيادة القوة الأمنية المشتركة من العميد لؤي عوض الزامكي أركان محور أبين، قائد اللواء الثالث حرس رئاسي، والعقيد ركن علي سعيد العميسي رئيس عمليات القوات المشتركة بمحور أبين، والعميد ركن عبدالقادر الجعري قائد اللواء 103 مشاة، والعميد محمد علي جبر قائد اللواء 89 مشاة، والعقيد ركن الخضر محمد الطلي أركان حرب اللواء 115 مشاة، وقادة الكتائب في الألوية المذكورة.

وأطلع العميد الزامكي خلال زيارته إدارة أمن المديرية على جملة من القضايا الجنائية المقيدة في مكتب البحث الجنائي، مشيداً في ذات الوقت بمستوى العمل رغم الامكانيات المحدودة.

وأستمع إلى شرحاً مفصلاً من مدير الأمن العقيد ناصر محمد جمباء، عن جملة من العراقيل والمعوقات، وتعرف على أهم الاحتياجات التي تعاني منها إدارة أمن المديرية.

كما قام العميد الزامكي بزيارة لكهرباء أحور العامة، واِطَّلع على الأضرار التي خلفتها السيول على وادي أحور، وذلك تزامنًا مع زيارات أخرى قام بها إلى مناطق الساحل، في قريتي البندر وحناذ.