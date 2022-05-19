مأرب.. مليشيا الحوثي تستهدف قرى ”حريب“ بقذائف المدفعية بينها 2كيلو ذهب و100 دولار.. قوات ”الشرعية“ بتعز تسلم ممتلكات ثمينة لمواطن عُثر عليها بمنزله المهجور الإنتقالي يُفرج عن رئيس إستخبارات محور تعز العسكري بعد أيام من إختطافه فرع شركة غوغل في روسيا يعلن الإفلاس محلل أمريكي: بايدن قدم خدمة لروسيا بتخليصها من فخ الاقتصاد ستغادر المجموعات بصمت.. واتساب يخلّصك من الإحراج! فرانكفورت يهزم رينجرز ويتوج بالدوري الاوروبي تتعلق بالهدنة وعملية السلام..وزير الخارجية يُسلم أمين عام الأمم المتحدة رسالة خطية من الرئيس العليمي روسيا : الرّد على انضمام فنلندا إلى الناتو سيكون مفاجأة زوجة أمير قطر تخطف الأضواء من زوجها في أول ظهور رسمي لها خارج البلاد وتشغل الرأي العام
شنت مليشيا الحوثي الإرهابية، الخميس، قصفاً مدفعياً مكثفاً على المناطق والقرى الآهلة بالسكان جنوبي محافظة مأرب، ضمن خروقاتها المستمرة للُهدنة الأممية.
وقالت السلطة المحلية في محافظة مأرب (شمال شرق) في تغريدة على تويتر، في وقت مبكر من فجر اليوم إن "مليشيا الحوثي الارهابية تستهدف بقذائف المدفعية عددا من المناطق الآهلة بالسكان في مديرية حريب جنوب مأرب".
وتأتي هذه الخروقات امتداداً لخروقات يومية ترتكبها المليشيا في مختلف جبهات مأرب، أدت آخرها إلى مقتل جندي قنصًا في أحد المواقع جنوبي المحافظة، حسب إعلام الجيش.
والأربعاء أعلن الجيش الوطني رصد 51 خرقاً جديداً للحوثيين في مختلف الجبهات بيها 7 خروقات في جبهات محافظة مأرب.