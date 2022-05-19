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مأرب.. مليشيا الحوثي تستهدف قرى ”حريب“ بقذائف المدفعية

الخميس 19 مايو 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
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شنت مليشيا الحوثي الإرهابية، الخميس، قصفاً مدفعياً مكثفاً على المناطق والقرى الآهلة بالسكان جنوبي محافظة مأرب، ضمن خروقاتها المستمرة للُهدنة الأممية.
 
وقالت السلطة المحلية في محافظة مأرب (شمال شرق) في تغريدة على تويتر، في وقت مبكر من فجر اليوم إن "مليشيا الحوثي الارهابية تستهدف بقذائف المدفعية عددا من المناطق الآهلة بالسكان في مديرية حريب جنوب مأرب".
 
وتأتي هذه الخروقات امتداداً لخروقات يومية ترتكبها المليشيا في مختلف جبهات مأرب، أدت آخرها إلى مقتل جندي قنصًا في أحد المواقع جنوبي المحافظة، حسب إعلام الجيش.
 
والأربعاء أعلن الجيش الوطني رصد 51 خرقاً جديداً للحوثيين في مختلف الجبهات بيها 7 خروقات في جبهات محافظة مأرب.

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