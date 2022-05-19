الإنتقالي يُفرج عن رئيس إستخبارات محور تعز العسكري بعد أيام من إختطافه

الخميس 19 مايو 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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كشفت مصادر مطلعة، الخميس، عن إفراج مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا، عن رئيس الاستخبارات العسكرية في محور تعز، العميد الركن عبده البحيري، مع مرافقيه، بعد أيام من عملية الإختطاف.

وأضافت المصادر، أن مليشيا الإنتقالي بمحافظة لحج أفرجت عن العميد البحيري، بعد خمسة أيام من إختطافه مع عدد من مرافقيه، أثناء ذهابهم باتجاه عدن في زيارة رسمية.

وأعلن محور تعز الأحد الماضي، عن تعرض رئيس شعبة الاستخبارات بمحور تعز، مع مرافقيه للاعتقال من قبل قوات اللواء الخامس حزام أمني التابع للمجلس الإنتقالي.