الإنتقالي يُفرج عن رئيس إستخبارات محور تعز العسكري بعد أيام من إختطافه فرع شركة غوغل في روسيا يعلن الإفلاس محلل أمريكي: بايدن قدم خدمة لروسيا بتخليصها من فخ الاقتصاد ستغادر المجموعات بصمت.. واتساب يخلّصك من الإحراج! فرانكفورت يهزم رينجرز ويتوج بالدوري الاوروبي تتعلق بالهدنة وعملية السلام..وزير الخارجية يُسلم أمين عام الأمم المتحدة رسالة خطية من الرئيس العليمي روسيا : الرّد على انضمام فنلندا إلى الناتو سيكون مفاجأة زوجة أمير قطر تخطف الأضواء من زوجها في أول ظهور رسمي لها خارج البلاد وتشغل الرأي العام قرار روسي مفاجىء بشأن الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرتها مليشيات الحوثي ترتكب جريمة قتل بشعة وصادمة داخل أحد المساجد أثناء الصلاة.. تفاصيل مروعة
كشفت مصادر مطلعة، الخميس، عن إفراج مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا، عن رئيس الاستخبارات العسكرية في محور تعز، العميد الركن عبده البحيري، مع مرافقيه، بعد أيام من عملية الإختطاف.
وأضافت المصادر، أن مليشيا الإنتقالي بمحافظة لحج أفرجت عن العميد البحيري، بعد خمسة أيام من إختطافه مع عدد من مرافقيه، أثناء ذهابهم باتجاه عدن في زيارة رسمية.
وأعلن محور تعز الأحد الماضي، عن تعرض رئيس شعبة الاستخبارات بمحور تعز، مع مرافقيه للاعتقال من قبل قوات اللواء الخامس حزام أمني التابع للمجلس الإنتقالي.