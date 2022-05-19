محلل أمريكي: بايدن قدم خدمة لروسيا بتخليصها من فخ الاقتصاد

الخميس 19 مايو 2022 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أكد المحلل والضابط السابق في المخابرات الأمريكية، سكوت ريتر، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "قدم خدمة" لنظيره الروسي فلاديمير بوتين من خلال "فصل" روسيا عن الاقتصاد الغربي.

وأشار ريتر إلى الاجتماع بين بايدن وبوتين في جنيف في يونيو 2021، والذي هدد فيه الرئيس الأمريكي روسيا "بفرض أقصى العقوبات".

وقال: "بايدن هدد بأن الولايات المتحدة ستؤلم لروسيا، وبوتين استمع، وفهم كل شيء، وعاد إلى موسكو وقال: "إذا قمنا بالدخول إلى أوكرانيا، فإن العقوبات في انتظارنا. ماذا سنفعل؟ ثم قاموا بالاستعداد".

وتابع: "الآن ظهر ضعف العقل الأمريكي إلى العلن". وأشار المحلل كيف أصبحت روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي "مرتبطة بشدة" بالاقتصاد الغربي "ولا يمكن تمزيق هذا الارتباط".

وأضاف: "الولايات المتحدة قدمت لبوتين معروفا كبيرا. لقد أهديناه قوة يصعب تخيلها، لأنه كان محاصرا في الاقتصاد الغربي الذي أربك روسيا، والآن انتهى كل شيء".

وحسب رأيه فإن الجانب الروسي في هذه الحالة حصل على فرصة "لتدمير البترودولار"، حيث أن روسيا "تشتري الذهب منذ 20 عاما على التوالي".

وأكد "هل تعرفون من ليس بحالة جيدة الآن؟ أوروبا.

أوروبا تعاني كثيرا. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة وعدت بشيء لا يمكنها تقديمه: النفط والغاز والفحم. ليس لدينا أي خطة.

إذا عزلوا أنفسهم عن روسيا، فسوف تنهار اقتصاداتهم