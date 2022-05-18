تتعلق بالهدنة وعملية السلام..وزير الخارجية يُسلم أمين عام الأمم المتحدة رسالة خطية من الرئيس العليمي روسيا : الرّد على انضمام فنلندا إلى الناتو سيكون مفاجأة زوجة أمير قطر تخطف الأضواء من زوجها في أول ظهور رسمي لها خارج البلاد وتشغل الرأي العام قرار روسي مفاجىء بشأن الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرتها مليشيات الحوثي ترتكب جريمة قتل بشعة وصادمة داخل أحد المساجد أثناء الصلاة.. تفاصيل مروعة روسيا تكشف عن سلاح فتاك يعمل بالليزر يدمر أهدافه حتى في الفضاء الخارجي اكتئاب شوال يتسع في منازل السعوديين ووزارة الصحة تتدخل وتوضح الأسباب من قلب إسرائيل يتم توجيه الحوثيين وبقية شيعة العرب.. قنوات شيعية تبثها إيران َ من تل أبيب وفي مقدمتها قناة الحسين وآل البيت تغير جديد في سعر الريال والدولار في اليمن. تعرف على سعر العملات خالد بن سلمان يقول انه في واشنطن تنفيذا لتوجيهات ولي العهد ويكشف ما بحثه في أول لقاء
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، تعليقاً على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي: “رد روسيا على قرار فنلندا بالانضمام إلى عضوية الناتو سيكون مفاجئاً، ولكن الإجراءات ستكون عسكرية”.
وفي وقتٍ سابق من أمس الثلاثاء، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنّ “فنلندا والسويد تشاركان منذ وقت طويل في التدريبات العسكرية لحلف الناتو، إضافة إلى دول محايدة أخرى، والحلف يضع أراضيهما في حسبانه عندما يخطط لتوسعات عسكرية شرقاً، لذا فإن انضمامهما لن يحدث فرقاً”.
وأضاف: “حسابات الحلف لن تتغير كثيراً في حال انضمام الدولتين”، معتقداً ألا تحدث تلك الخطوة “فارقاً كبيراً”.
وكانت موسكو الخميس الماضي قد صعدت بعد إعلان فنلندا أنها تخطط للانضمام للناتو، خصوصاً وأن هناك حدوداً مشتركة بين البلدين يبلغ طولها 1300 كيلومتر.