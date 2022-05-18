روسيا : الرّد على انضمام فنلندا إلى الناتو سيكون مفاجأة

الأربعاء 18 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، تعليقاً على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي: “رد روسيا على قرار فنلندا بالانضمام إلى عضوية الناتو سيكون مفاجئاً، ولكن الإجراءات ستكون عسكرية”.

وفي وقتٍ سابق من أمس الثلاثاء، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنّ “فنلندا والسويد تشاركان منذ وقت طويل في التدريبات العسكرية لحلف الناتو، إضافة إلى دول محايدة أخرى، والحلف يضع أراضيهما في حسبانه عندما يخطط لتوسعات عسكرية شرقاً، لذا فإن انضمامهما لن يحدث فرقاً”.

وأضاف: “حسابات الحلف لن تتغير كثيراً في حال انضمام الدولتين”، معتقداً ألا تحدث تلك الخطوة “فارقاً كبيراً”.

وكانت موسكو الخميس الماضي قد صعدت بعد إعلان فنلندا أنها تخطط للانضمام للناتو، خصوصاً وأن هناك حدوداً مشتركة بين البلدين يبلغ طولها 1300 كيلومتر.