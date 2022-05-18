زوجة أمير قطر تخطف الأضواء من زوجها في أول ظهور رسمي لها خارج البلاد وتشغل الرأي العام

الأربعاء 18 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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خطفت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، الأضواء من زوجها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارة رسمية قاما بها إلى إسبانيا أثارت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام.

زوجة أمير قطر تخطف الأنظار

وتداولت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ظهور زوجة أمير قطر الرسمي الأول خارج البلاد بشكل كبير طغى على الحديث عن الزيارة بحد ذاتها.

ورحبت ملكة إسبانيا والملك فيليب السادس ملك إسبانيا بضيوفهم قبل حفل عشاء أقيم في القصر الملكي في مدريد، وانضم الزوجان الملكيان القطريان إلى ليتيزيا وفيليب في قاعة جنوة للحصول على إحاطة قصيرة، قبل التوجه إلى بالاسيو دي لا زارزويلا حيث عقد الملك فيليب اجتماعا مع أمير دولة قطر تلاه غداء مع الملكة ليتيزيا.

وبحسب مصدر حكومي إسباني، من المقرر توقيع عشرات العقود الاقتصادية والتجارية خلال هذه الزيارة التي يحضرها وفد قطري كبير يضم وزيرَي الخارجية وشؤون الطاقة.

وتتمحور هذه الاتفاقات خصوصًا حول الطاقة، ولا سيما الغاز، في وقت تسعى فيه مدريد، مثل بقية دول الاتحاد الأوروبي منذ الحرب في أوكرانيا، إلى تنويع إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال بهدف خفض الاعتماد على روسيا.

وقطر التي تملك ثالث أكبر احتياطات غاز في العالم، هي حاليًا خامس أكبر مورد لإسبانيا للغاز الطبيعي بعد الولايات المتحدة والجزائر ونيجيريا ومصر. وقد شكّل الغاز المستورد من الإمارة 4,4% من إجمالي الواردات الإسبانية في أبريل/ نيسان، وفقًا لمشغل شبكة الغاز الإسبانية.

وتأتي زيارة العائلة المالكة القطرية بعد أكثر من عشر سنوات على آخر زيارة دولة قطرية لإسبانيا، والتي قام بها آنذاك الأمير، حمد بن خليفة آل ثاني، وزوجته الشيخة موزة بنت ناصر، والدا الحاكم الحالي.

ويذكر أن الشيخة جواهر ابنه عمة الشيخ تميم وابنة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني وحفيدة وزير الخارجية القطري السابق سحيم بن حمد آل ثاني، وحفيدة أمير دولة قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

وتزوجت الشيخة جواهر من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الثامن من يناير كانون الثاني عام 2005.

و تحمل الشيخة جواهر درجة الماجستير من جامعة قطر ومن بين أهم اهتماماتها هو دعم مختلف الرياضات النسائية وقد أطلقت في العام 2010م بطولة تحمل اسمها لكرة القدم النسائية.