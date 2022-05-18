قرار روسي مفاجىء بشأن الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرتها

الأربعاء 18 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية، إنَّ “روسيا ستستعيد جميع الأراضي (المحررة) في أوكرانيا”.

قرار روسي مفاجىء

وأضاف: “روسيا ستمول إعادة بناء كل المناطق الأوكرانية التي حررتها وتم اتخاذ قرار بهذا الشأن”.

وتابع: “سكان مقاطعتي زابوروجيا وخيرسون سيحصلون على رواتبهم وتقاعدهم بالروبل”، مضيفاً “محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا ستعمل لصالح روسيا”.

نائب رئيس الوزراء الروسي، مضى في القول: “سنعيد تأهيل كل الطرقات التي تصل روسيا بالمناطق الأوكرانية المحررة”، وفق ما نقلته “إن تي في” الروسية.

ويوم أمس الثلاثاء، قال خوسنولين، خلال زيارته منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا: “المنطقة المحيطة بالمدينة الساحلية ستشغل مكاناً جديراً بالاهتمام في عائلتنا الروسية”.