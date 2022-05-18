مليشيات الحوثي ترتكب جريمة قتل بشعة وصادمة داخل أحد المساجد أثناء الصلاة.. تفاصيل مروعة

الأربعاء 18 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أفادت مصادر محلية وإعلامية، عن مقتل فتى قاصر، برصاص مليشيا الحوثي، داخل مسجد، بمحافظة إب، برصاص عنصر من مليشيا الحوثي.

وأوضحت المصادر، أن الضحية، فتى في السادسة عشر من العمر، تم قتله برصاص عنصر من مليشيا الحوثي، بعد خلافات نشبت بين الجاني والضحية بمديرية السياني جنوبي المحافظة.

وبينت المصادر، بأن الجاني من أسرة بيت "الوائلي" وقام بمطاردة الفتى إلى داخل مسجد بمنطقة "الخضراء" بالسياني، وأطلق النار عليه داخل المسجد وأرداه قتيلاً على الفور.

وبحسب المصادر، فإن الجريمة وقعت بينما كان مواطنون يؤدون الصلاة، أثناء عملية المطاردة وإطلاق الرصاص، في الوقت الذي كان والد الضحية والذي يدعى "محمد مقبل" يؤم بالمصلين.

وشكلت الحادثة، صدمة كبيرة في الأوساط المجتمعية، نتيجة بشاعة الجريمة، والاستهتار بالدماء من قبل مليشيا الحوثي، فضلا عن مكان حدوثها داخل مسجد والناس يصلون.

وتأتي الحادثة، بعد يوم من مقتل مواطن يعمل بائع قات يدعى "وضاح قايد عبدالله قاسم الحذيفي" برصاص مسلح من مليشيا الحوثي يدعى "حسين السبتاني" بحاجز تفتيش بمنطقة المرفدين أمام إدارة أمن مديرية السياني، لرفض الضحية، إعطاء المليشيا كمية من "القات" بالتزامن مع فرض جبايات كبيرة على بائعي القات في النقطة الحوثية.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، انتهاكات متعددة، تنوعت بين القتل والتصفيات والاخفاء القسري وفرض الجبايات والاتاوات ومصادرة الحقوق ونهب الأموال، وقرارات مذهبية وطائفية تفرضها المليشيا بقوة السلاح في ظل فوضى عارمة وانفلات أمني.