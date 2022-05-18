اكتئاب شوال يتسع في منازل السعوديين ووزارة الصحة تتدخل وتوضح الأسباب من قلب إسرائيل يتم توجيه الحوثيين وبقية شيعة العرب.. قنوات شيعية تبثها إيران َ من تل أبيب وفي مقدمتها قناة الحسين وآل البيت تغير جديد في سعر الريال والدولار في اليمن. تعرف على سعر العملات خالد بن سلمان يقول انه في واشنطن تنفيذا لتوجيهات ولي العهد ويكشف ما بحثه في أول لقاء كيف خسر حزب الله وحلفائه الأغلبية في البرلمان؟ نتائج مدوية وضربة غير مسبوقة لأدوات إيران شاهد أول ظهور رسمي لزوجة أمير قطر «صور» «رئيسي اخجل اترك البلاد وارحل والموت للديكتاتور».. تصاعد الغضب الشعبي في إيران والسلطات تدفع بدبابات وأسلحة ثقيلة تعرف على شروط جماعة الحوثي الجديدة لرفع الحصار عن مدينة تعز غوغل تحظر 3 تطبيقات شهيرة.. احذفها من هاتف أندرويد الآن! صواريخ ممنوعة من الانطلاق..أهم ما يجب معرفته عن باكستان الأكبر سكانا والأقوى جيوشا وأسباب قوتها السياسية والضغوط التي تواجهها
نفت وزارة الصحة السعودية وجود ، ما يسمى “اكتئاب شهر شوال”، موضحة أن هناك أسباباً عدة لتقلب المزاج في ذلك التوقيت من السنة.
وأكدت الوزارة أن أسباب سوء المزاج هي النوم غير المنتظم، مبينةً أنه وفقاً لدراسة. فإن الأشخاص الذين ينامون أقل من 5 ساعات تسيطر عليهم المشاعر السلبية. أما السبب الثاني لسوء المزاج يتعلق بسوء التغذية. فتفويت وجبة واحدة يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر، ما يقود إلى الضعف والتعب.