اكتئاب شوال يتسع في منازل السعوديين ووزارة الصحة تتدخل وتوضح الأسباب

الأربعاء 18 مايو 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - وكالات

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نفت وزارة الصحة السعودية وجود ، ما يسمى “اكتئاب شهر شوال”، موضحة أن هناك أسباباً عدة لتقلب المزاج في ذلك التوقيت من السنة.

وأكدت الوزارة أن أسباب سوء المزاج هي النوم غير المنتظم، مبينةً أنه وفقاً لدراسة. فإن الأشخاص الذين ينامون أقل من 5 ساعات تسيطر عليهم المشاعر السلبية. أما السبب الثاني لسوء المزاج يتعلق بسوء التغذية. فتفويت وجبة واحدة يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر، ما يقود إلى الضعف والتعب.