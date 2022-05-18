اكتئاب شوال يتسع في منازل السعوديين ووزارة الصحة تتدخل وتوضح الأسباب من قلب إسرائيل يتم توجيه الحوثيين وبقية شيعة العرب.. قنوات شيعية تبثها إيران َ من تل أبيب وفي مقدمتها قناة الحسين وآل البيت تغير جديد في سعر الريال والدولار في اليمن. تعرف على سعر العملات خالد بن سلمان يقول انه في واشنطن تنفيذا لتوجيهات ولي العهد ويكشف ما بحثه في أول لقاء كيف خسر حزب الله وحلفائه الأغلبية في البرلمان؟ نتائج مدوية وضربة غير مسبوقة لأدوات إيران شاهد أول ظهور رسمي لزوجة أمير قطر «صور» «رئيسي اخجل اترك البلاد وارحل والموت للديكتاتور».. تصاعد الغضب الشعبي في إيران والسلطات تدفع بدبابات وأسلحة ثقيلة تعرف على شروط جماعة الحوثي الجديدة لرفع الحصار عن مدينة تعز غوغل تحظر 3 تطبيقات شهيرة.. احذفها من هاتف أندرويد الآن! صواريخ ممنوعة من الانطلاق..أهم ما يجب معرفته عن باكستان الأكبر سكانا والأقوى جيوشا وأسباب قوتها السياسية والضغوط التي تواجهها
اعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين تقريرا نشر في وقت سابق يتحدث عن بث قنوات شيعية من قلب إسرائيل.
حيث نقل الموقع الرسمي لقناة "روسيا اليوم" على الإنترنت عن موقع "سات أج" المتخصص في رصد حركة الأقمار الصناعية حول العالم وما تحمله من قنوات تلفزيونية، وجود 6 قنوات إيرانية "دينية" توجهها طهران من قلب إسرائيل إلى العالم العربي بهدف نشر التشيع. حيث تعمل هذه القنوات على توجيه شيعة العرب وفي مقدمتهم شيعة شوارع اليمن حسب التوصيف الإيراني وحزب الله وشيعة العراق وغيرهم.
وعدد الموقع القنوات الإيرانية التي تبث من إسرائيل لنشر التشيع في العالم العربي وهي "آل البيت، الأنوار، فدك، الحسين، العالمية، الغدير"، حيث تبث جميعاً من القمر الإسرائيلي "أموس"، عبر شركة "أر.أر.سات" يشار هنا أن "أر.أر.سات" هي شركة اتصالات إسرائيلية خاصة يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي دافيد ريف، وتأسست عام 1981 بموجب ترخيص من وزارة الاتصالات الإسرائيلية.