‏من قلب إسرائيل يتم توجيه الحوثيين وبقية شيعة العرب.. قنوات شيعية تبثها إيران َ من تل أبيب وفي مقدمتها قناة الحسين وآل البيت

الأربعاء 18 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 289

اعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين تقريرا نشر في وقت سابق يتحدث عن بث قنوات شيعية من قلب إسرائيل.

حيث نقل الموقع الرسمي لقناة "روسيا اليوم" على الإنترنت عن موقع "سات أج" المتخصص في رصد حركة الأقمار الصناعية حول العالم وما تحمله من قنوات تلفزيونية، وجود 6 قنوات إيرانية "دينية" توجهها طهران من قلب إسرائيل إلى العالم العربي بهدف نشر التشيع. حيث تعمل هذه القنوات على توجيه شيعة العرب وفي مقدمتهم شيعة شوارع اليمن حسب التوصيف الإيراني وحزب الله وشيعة العراق وغيرهم.

وعدد الموقع القنوات الإيرانية التي تبث من إسرائيل لنشر التشيع في العالم العربي وهي "آل البيت، الأنوار، فدك، الحسين، العالمية، الغدير"، حيث تبث جميعاً من القمر الإسرائيلي "أموس"، عبر شركة "أر.أر.سات" يشار هنا أن "أر.أر.سات" هي شركة اتصالات إسرائيلية خاصة يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي دافيد ريف، وتأسست عام 1981 بموجب ترخيص من وزارة الاتصالات الإسرائيلية.

لمشاهدة التقرير انقر هنا