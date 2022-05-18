تغير جديد في سعر الريال والدولار في اليمن. تعرف على سعر العملات

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أسعار تداول العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في صنعاء وعدن مساء اليوم الأربعاء 18 مايو 2022 م.
الاسعار في صنعاء
الدولار :
شراء : 557 ريال .
بيع : 560 ريال .
السعودي
: شراء : 148 ريال.
بيع : 148,5 ريال
. الاسعار في عدن
الدولار:
شراء : 965 ريال.
بيع : 990 ريال.
السعودي
: شراء : 255 ريال.
بيع : 261 ريال.