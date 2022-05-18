شاهد أول ظهور رسمي لزوجة أمير قطر «صور»

الأربعاء 18 مايو 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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ظهرت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، برفقته في زيارته الحالية لإسبانيا.

وكان أمير قطر وصل إلى العاصمة الإسبانية مدريد، الاثنين، في زيارة رسمية تستمر حتى اليوم الاربعاء.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة من الاستقبال الرسمي لأمير قطر، الشيخة جواهر بجانبه رفقة ملك إسبانيا فيليبي السادس وزوجته.

وهذا أول ظهور رسمي للشيخة جواهر مع زوجها الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وتزوج الشيخ تميم من الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني ابنة عمته في العام 2005.

والشيخة جواهر هي ابنة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني، وحفيدة أمير قطر الأسبق الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني.

ولديها من الأمير تميم 3 أبناء هما، حمد بن تميم، وعائشة والمياسة.

وأشاد العديد من النشطاء القطريين بظهور زوجة أمير قطر إلى جانبه، في رحلته لإسبانيا.

وتأتي زيارة الأمير تميم لإسبانيا لتعزيز العلاقات القائمة على الشراكة بين البلدين، والمدعمة بالمواقف التاريخية المتميزة.

وصرح أمير قطر في كلمته بأن زيارته إلى إسبانيا، تؤكد اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات.

وكان في استقبال الأمير تميم وزوجته الشيخة جواهر، ملك إسبانيا الملك فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيزيا.