بن سلمان يطير إلى واشنطن لإجراء محادثات مع كبار مسؤولي البيت الأبيض والبنتاغون بشأن اليمن بينها اليمن .. قائمة الدول الـ5 الأكثر ارتفاعًا في نسبة الفوائد عالميًا إنشقاق القمر يثير جدلا على مواقع التواصل وناسا تحسم الأمر ليفربول يتجاوز ساوثهامبتون ويبقي على آماله في التتويج الكشف عن النتائج النهائية للانتخابات النيابية في لبنان.. وعون في المستشفى روسيا تبعث رسالة خطيرة بـ الصواريخ لإسرائيل والمعركة القادمة مع الغرب ليست في أوروبا فضيحة في إيران..تسجيل مسرب كشف فساد قادة بينهم سليماني..ما مصير القيادي الذي سربه؟ مكاتب الاوقاف في ست محافظات تطلق تحذيراً هاماً لأبناء الشعب اليمني في مناطق المليشيات ضبط تاسع شحنة مخدرات إيرانية منذ مطلع العام الجاري في خليج عمان جلالة الملكة تلتقي الأمير عبد العزيز بن طلال
وفقًا لإحصاءات Trading Economics لنسب الفوائد في العالم، احتلت زيمبابوي المرتبة الأولى عالميًا. وفيما حلّت اليمن في المرتبة الرابعة عالميًا والأولى عربيًا، حلت المغرب وسلطنة عُمان وجزر القمر في المراكز الأخيرة عربيًا.
تُوفر منصة Trading Economics لمستخدميها معلومات دقيقة عن 196 دولة، بما في ذلك البيانات التاريخية والتنبؤات لأكثر من 20 مليون مؤشر اقتصادي وأسعار الصرف ومؤشرات سوق الأسهم وفوائد السندات الحكومية وأسعار السلع. كما تستند بياناتها إلى مصادر رسمية.
في قائمة الدول الـ5 الأكثر من حيث نسب الفوائد، احتلّت زمبابوي المرتبة الأولى بنسبة 80%، وفنزويلا 56.18%، ثم الأرجنتين 49% تلتها اليمن 27% والسودان 23.6%.
عربيًا، احتلّت اليمن المركز الأول (27%)، تلاها السودان (23.6%) ومصر (9.25%) ولبنان (7.75%) وتونس (6.25%) وموريتاينا (5%) والعراق (4%) والأردن (3.25%) والجزائر (3%) وليبيا (3%) وقطر (2.5%) والإمارات العربية المتحدة (2.25%) والكويت (2%) والبحرين (1.75%) والمملكة العربية السعودية (1.75%) والمغرب (1.5%) وجزر القمر (0.92%) وجزر القمر (0.92%) وسلطنة عًمان في المرتبة الأخيرة عربيًا بنسبة (0.75%).