الكشف عن النتائج النهائية للانتخابات النيابية في لبنان.. وعون في المستشفى

الأربعاء 18 مايو 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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في ‏مؤتمر صحفي لإعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية، قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي: “‏حرصنا على متابعة العملية الانتخابية لتأمين سلامتها وسلامة عمل القضاة”.

وأضاف: “حزب الله وحركة أمل يحصلان على 31 مقعداً في البرلمان. الحزب التقدمي الاشتراكي يحصل على 9 مقاعد في البرلمان”.

وتابع: “: قوى 8 آذار تفقد الأغلبية في البرلمان. التيار الوطني الحر يحصل على 18 صوتاً. حزب القوات اللبنانية يحصل على 20 مقعداً”.

وبهذا الإعلان يكون قد اكتمل عقد البرلمان اللبناني المؤلف من 128 نائباً.

حزب الله يخسر الأكثرية

خسر حزب الله وحلفاؤه الأكثرية في البرلمان اللبناني الجديد، وفق ما أظهرت النتائج النهائية للانتخابات التي أعلن وزير الداخلية، بسام المولوي.

وكان حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد والمدعوم من طهران، يحتفظ مع حلفائه بقرابة سبعين مقعداً من إجمالي 128 في البرلمان المنتهية ولايته.

وأظهرت النتائج احتفاظ حزب الله وحليفته أمل، الحركة الشيعية التي يتزعّمها رئيس البرلمان المنتهية ولايته، نبيه برّي، بكامل المقاعد المخصّصة للطائفة الشيعية (27 مقعداً) في البلاد، بينما خسر حلفاؤهم مقاعد في دوائر عدّة.

نتائج الانتخابات النيابية في لبنان

وتوزَّعت النتائج، وفق ما أعلنه المولوي في الدوائر الـ 15، كالتالي:

– دائرة الجنوب الثانية (صور – الزهراني)، الفائزون: نبيه بري، حسن عز الدين، حسين جشي، علي خريس، عناية عزالدين، علي عسيران، وميشال موسى.

– دائرة الجنوب الأولى (صيدا – جزين)، الفائزون: عبد الرحمن البزري، أسامة سعد، سعيد الأسمر، شربل مسعد وغادة أيوب.

– دائرة جبل لبنان الأولى (كسروان – جبيل)، الفائزون: زياد الحواط، رائد برو، ندى البستاني، نعمة افرام، شوقي الدكاش، فريد الخازن، سيمون أبي رميا وسليم الصايغ.

– دائرة البقاع الأولى (زحلة)، الفائزون: رامي أبو حمدان، جورج عقيص، ميشال ضاهر، إلياس اسطفان، سليم عون، بلال الحشيمي وجورج بوشكيان.

– دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي – راشيا)، الفائزون: قبلان قبلان، وائل أبو فاعور، حسن مراد، ياسين ياسين، شربل مارون وغسان السكاف.

– دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا)، الفائزون: علي عمار، بيار بو عاصي، هادي أبو الحسن، الان عون، فادي علامة وكميل شمعون.

– دائرة البقاع الثالثة (بعلبك – الهرمل)، الفائزون: حسين الحج حسن، غازي زعيتر، إيهاب حمادة، علي المقداد، إبراهيم الموسوي، إنطوان حبشي، جميل السيد، سامر التوم، ينال محمد صلح وملحم محمد الحجيري.

– جبل لبنان الرابعة (الشوف – عاليه): تيمور جنبلاط، مروان حمادة، بلال عبدالله، جورج عدوان، نجاة خطار عون، حليمة القعقور، فريد البستاني، جورج عطا الله، أكرم شهيب، مارك ضو، راجي السعد، نزيه متى وسيزار أبي خليل وراجي السعد.

– جبل لبنان الثانية (المتن): سامي الجميّل والياس حنكش وإبراهيم كنعان وميشال المر وهاغوب بقرادونيان وإلياس بو صعب وملحم الرياشي ورازي الحاج.

– بيروت الأولى: غسان حاصباني ونديم الجميّل ونقولا الصحناوي وهاغوب ترزيان وجان طالوزيان وبولا يعقوبيان وسينتيا زرازير وجهاد بقرادوني.

– دائرة الشمال الثالثة: ستريدا جعجع ووليم طوق وميشال معوض وطوني فرنجية وغياث يزبك وجبران باسيل وأديب عبد المسيح وجورج عطا الله وميشال الدويهي.

– الجنوب الثالثة: حسن فضل الله ومحمد رعد وعلي فياض وهاني قبيسي وعلي حسن خليل وإلياس جرادي وأيوب حميد وقاسم هاشم وفراس حمدان وأشرف بيضون وناصر جابر.

-الشمال الأولى- عكار: وليد بعريني ،محمد سليمان، أحمد رستم، سجيع عطية، محمد يحيى ،أسعد درغام ،جيمي جبور.

– الشمال الثانية: أشرف ريفي، طه ناجي، إيهاب مطر، رامي فنج وكريم كبارة، جميل عبود، إيلي خوري، جهاد الصمد وعبد العزيز الصمد، أحمد الخير، فراس السلّوم.

– بيروت الثانية: أمين شري ومحمد خواجة، إبراهيم منيمنة، فؤاد مخزومي، عدنان طرابلسي، وضاح الصادق، نبيل بدر ،وعماد الحوت، ملحم خلف، ادغار طرابلسي، فيصل الصايغ.

وبلغت نسبة الاقتراع في كل لبنان 41.04%، في وقتٍ تنافست في هذه الانتخابات التشريعية، التي تجرى كل 4 سنوات، 103 قوائم انتخابية، تضم 718 مرشحاً، موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائباً في البرلمان.

عون في المستشفى

في سياقٍ متصل، قال ‏مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أجرى صباح اليوم فحوصات وصور شعاعية في مستشفى ” اوتيل ديو “.

وأضاف: “سيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة فور انتهاء الفحوصات”.