مكاتب الاوقاف في ست محافظات تطلق تحذيراً هاماً لأبناء الشعب اليمني في مناطق المليشيات

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حذرت مكاتب الاوقاف والارشاد في ست محافظات، من خطر معسكرات الحوثي الصيفية التي افتتحتها باسم (المراكز الصيفية للطلاب) في مناطق سيطرتها وخطرها على الاطفال و المجتمع اليمني حاضراً ومستقبلا.
ودعا بيان صادر عن اللقاء التشاوري الأول للمدراء العامين لمكاتب الأوقاف والارشاد بمحافظات (مأرب، الجوف، صنعاء، ذمار، عمران وصعدة) المنعقد في مأرب، أبناء الشعب اليمني وخاصة أولياء الأمور في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى الامتناع عن الدفع بابنائهم إلى هذه المعسكرات حفاظاً على أرواحهم وعقيدتهم وأفكارهم وهويتهم الوطنية.
وقال البيان الذي نشرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان حقيقة امر هذه المراكز الصيفية التي تقيمها مليشيا الحوثي للطلاب، انما هي أوكاراً ومعسكرات لتجنيد الأطفال والزج بهم إلى محارق الموت والهلاك في حربها ضد الشعب اليمني وهويته وتنفيذ الاجندة الايرانية بعد ان يتم تسميم وتفخيخ عقول الاطفال وأفكارهم بالكراهية والطائفية المقيتة".
واضاف البيان " ان مخرجات المراكز الحوثية والدورات الطائفية خلال السنوات السابقة حولت الاطفال والشباب إلى قاتلين أو مقتولين ومتطرفين".. مدللاً بتكرار حوادث قتل الأولاد لأبائهم وأمهاتهم وأقاربهم عشرات المرات في المناطق التي يسيطر عليها مليشيا الحوثي حتى باتت ظاهرة لافتة تعكس مدى خطورة المفاهيم والقيم والافكار المتطرفة والطائفية التي تغسل بها عقول الاطفال وثقافة الكراهية والقتل والموت التي تغرس في نفوسهم وعقولهم.