ضبط تاسع شحنة مخدرات إيرانية منذ مطلع العام الجاري في خليج عمان

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أعلنت البحرية الأميركية، الثلاثاء 17 مايو/أيار، أنها ضبطت شحنة مخدرات من على متن سفينة صيد إيرانية في المياه الدولية بخليج عمان، هي التاسعة منذ مطلع العام الجاري.
وقالت البحرية الأمريكية في بيان لها، إن "مدمرة الصواريخ الموجهة صادرت 640 كيلوغراما من الميثامفيتامين بقيمة 39 مليون دولار من سفينة صيد أثناء قيامها بدوريات في المياه الدولية في خليج عمان، في الفترة من 15 إلى 16 مايو".
وأشار البيان إلى أن فريق اعتراض خفر السواحل الأمريكي اكتشف المخدرات غير المشروعة خلال عملية التحقق من العلم وفقًا للقانون الدولي.
وأضاف، أن "المخدرات وسفينة الصيد المصادرة لا تزال رهن الاحتجاز لدى الولايات المتحدة، وعرّف أفراد طاقم السفينة التسعة أنفسهم بأنهم مواطنون إيرانيون وسيتم نقلهم إلى دولة إقليمية لإعادتهم إلى الوطن".
وأوضح أنه تم اعتراض السفينة "أثناء عبورها المياه الدولية على طول طريق تستخدمه المنظمات الإجرامية تاريخيا لتهريب الأشخاص والأسلحة والمخدرات والفحم".
وذكر البيان، أن القوات البحرية المشتركة نفذت تسع عمليات ضبط ناجحة للمخدرات في عام 2022، مما أدى إلى مصادرة الهيروين والميثامفيتامين وحبوب الأمفيتامين والحشيش بقيمة إجمالية قدرها 130 مليون دولار.
وفي أواخر فبراير الماضي، أعلنت القوات البحرية المشتركة، أن البحرية الفرنسية ضبطت نحو 270 كيلوغراما من الهيرويين من على متن زورق خلال دورية في خليج عمان، المنطقة التي غالبا ما تشهد عمليات تهريب للمخدرات والأسلحة .
وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت في 30ديسمبر/ 2021م، مصادرة، 385 كيلوغرامًا من الهيروين بقيمة 4 ملايين دولار تقريبًا من سفينة صيد عديمة الجنسية أثناء عبورها في بحر العرب.