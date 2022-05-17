جلالة الملكة تلتقي الأمير عبد العزيز بن طلال رغم الهدنة.. مليشيا الحوثي تشن هجوماً عنيفاً بجبهة ”بيحان“ وقوات الجيش ترصد 75 خرقاً حوثياً في مختلف الجبهات تغير مفاجئ في سعر الريال والدولار في اليمن. تعرف على سعر العملات جلسة لمجلس الامن الدولي خاصة باليمن و ”غروندبرغ“ يحيط المجلس بالمستجدات مقتل جنديين وإصابة آخر في اشتباكات داخل مركز امتحاني بشبوه وزير الأوقاف والإرشاد يكشف لمأرب برس عن الاستعدادات لموسم الحج وعن دور المجلس الرئاسي خلال المرحلة القادمة وزير الدفاع يلتقي بقائد القوات المشتركة ويزور خلية التخطيط الإماراتية الأوقاف اليمنية تبدأ استعدادتها لموسم الحج بتشكيل لجنة عليا بعد عملية معقدة لـ15 ساعة ونجاح فصلهما بالسعودية.. وفاة طفل من التوأم السيامي اليمني خبير أوروبي يكشف عن حادثة خطيرة ستؤدي إلى نهاية النظام الدولي للاقتصاد
التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم في عمان صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره، رئيس الجامعة العربية المفتوحة الدكتور محمد الزكري، والمدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية ناصر قحطاني، الحديث عن مجالات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون.