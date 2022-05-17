جلالة الملكة تلتقي الأمير عبد العزيز بن طلال

الثلاثاء 17 مايو 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم في عمان صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره، رئيس الجامعة العربية المفتوحة الدكتور محمد الزكري، والمدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية ناصر قحطاني، الحديث عن مجالات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون.