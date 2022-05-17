رغم الهدنة.. مليشيا الحوثي تشن هجوماً عنيفاً بجبهة ”بيحان“ وقوات الجيش ترصد 75 خرقاً حوثياً في مختلف الجبهات

الثلاثاء 17 مايو 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 356

قالت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء 17 مايو/أيار، ان مليشيا الحوثي الانقلابية تواصل خرق الهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال.

وبحسب بيان للمركز الاعلامي للقوات المسلحة، فقد رصدت قوات الجيش 75 خرقاً حوثياً للهدنة، أمس الأثنين، منها 27 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و20 خرقاً في جبهات محور تعز، و15 خرقاً في جبهات محافظة حجة.

كما رصدت القوات 9 خروقات حوثية غرب وجنوب محافظة مارب، وخرقان في محور أبين، وخرقاً واحداً في محور بيحان، وخرقًا واحداً شرق مدينة الحزم بالجوف.

وفي مقدّمة الخروقات عملية هجومية شنّتها المليشيا الحوثية على مواقع قواتنا في وادي النحر بجبهة بيحان غرب محافظة شبوة، وتصدّت لها قوّات الجيش بكل بسالة الساعة 24:30.

وأحبطت قوّات الجيش عدّة محاولات تسلل لمجاميع حوثية مسلّحة باتجاه مواقع عسكرية في مديرية حرض غرب محافظة حجّة، بحسب البيان.

واستمرّت المليشيا في استهداف مواقع الجيش في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات والطائرات المسيّرة المفخخة، كما أصيب أحد أبطال قواتنا المسلحة جنوب مارب برصاص قناص حوثي.

وتواصل المليشيا الحوثية استحداث مواقع ونشر مدافع وعيارات واستقدام تعزيزات إلى مختلف الجبهات ومنها 9 أطقم على متنها أفراد وذخائر دفعت بها إلى شرق مدينة الحزم بالجوف.