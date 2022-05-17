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تغير مفاجئ في سعر الريال والدولار في اليمن. تعرف على سعر العملات

الثلاثاء 17 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار
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صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي في كلا صنعاء وعدن، اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022:.

أسعار الصرف في صنعاء:

الدولار

شراء 557.50

بيع 558.50

الريال السعودي

شراء 148.20

بيع 148.40

أسعار الصرف في عدن:

الدولار:

شراء 964

بيع 1007

الريال السعودي

شراء 255

بيع 265

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