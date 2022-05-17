تغير مفاجئ في سعر الريال والدولار في اليمن. تعرف على سعر العملات

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صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي في كلا صنعاء وعدن، اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022:.
أسعار الصرف في صنعاء:
الدولار
شراء 557.50
بيع 558.50
الريال السعودي
شراء 148.20
بيع 148.40
أسعار الصرف في عدن:
الدولار:
شراء 964
بيع 1007
الريال السعودي
شراء 255
بيع 265