جلسة لمجلس الامن الدولي خاصة باليمن و ”غروندبرغ“ يحيط المجلس بالمستجدات

الثلاثاء 17 مايو 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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يقدم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مساء اليوم الثلاثاء 17 مايو/أيار، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي عن آخر المستجدات في اليمن.

وحسب البرنامج الشهري لمجلس الأمن، فإن المجلس برئاسة الولايات المتحدة سيعقد جلسة عن الحالة اليمنية اليوم الثلاثاء.

ومن المرتقب أن يقدم المبعوث الاممي الخاص هانس غرندبيرغ، إحاطة شاملة بشأن الهدنة الانسانية ومدى التزام الأطراف بها، حسب مصادر دبلوماسية.

ومن المتوقع ايضا أن يُخصص جزء من الجلسة للوضع الإنساني المتعلق بجهود الإغاثة ملف ناقلة النفط صافر العائمة في سواحل الحديدة.