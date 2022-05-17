مقتل جنديين وإصابة آخر في اشتباكات داخل مركز امتحاني بشبوه

الثلاثاء 17 مايو 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أفادت مصادر محلية، الثلاثاء 17 مايو/أيار، بمقتل جنديان، برصاص مسلح في في مركز لامتحانات الثانوية العامة بمديرية بيحان العليا محافظة شبوة (شرقي اليمن).

وأوضحت المصادر أن مسلح دخل المركز الامتحاني في الوقت الذي طالبه رئيس المركز الامتحاني بالخروج غير أنه رفض الأمر الذي استدعى تدخل الحراسة الأمنية، غير أن المسلح باشرهم بإطلاق النار ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة اخر نقل للمستشفى لكنه فارق الحياة بعد ساعات من ادخاله العناية المركزة.

بدوره، قال مدير التربية والتعليم بمحافظة شبوة الاستاذ سالم محمد حنش، إن هذه الأحداث والاشكاليات ماكان لها ان تتم وسط مركز امتحاني فيه اعداد كبيرة من الطلاب وتعكير الامتحانات بهذه الطريقة وقتل النفس المحرمة.

وطالب "حنش" قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية وضبط الجناة حتى لا تتكرر تلك الحوادث مرة أخرى في مراكز امتحانية.