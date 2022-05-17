الأوقاف اليمنية تبدأ استعدادتها لموسم الحج بتشكيل لجنة عليا

الثلاثاء 17 مايو 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أقر اجتماع لوزارة الأوقاف والإرشاد، برئاسة وزير الأوقاف محمد عيضة شبيبه، تشكيل اللجنة العليا للحج، برئاسة الوزير، وينوبه وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش.

وتضم اللجنة العليا للحج في عضويتها كلا من وكيل الوزارة لقطاع الإرشاد عبدالناصر الخطري، والوكيل المساعد في قطاع الحج والعمرة لشؤون الخدمات عارف البركاني مقررًا، ونائب قنصل بلادنا بجدة لشؤون الحج والعمرة أحمد السعدي، ووكيل وزارة الصحة العامة الدكتور شوقي الشرجبي، ورئيس الهيئة العامة للنقل علي محروق، وممثلي القطاع الخاص حسين الخولاني، وباسل الأصبحي.

وقال وزير الأوقاف والإرشاد، إن الوزارة ستعمل وفق مبدأ الثواب والعقاب، محذراً من أي تهاون أو قصور يطال حقوق ضيوف الرحمن.

من جهته، أشار وكيل قطاع الحج والعمرة، إلى خطة القطاع لإنجاح موسم الحج الحالي ١٤٤٣هـ، وتمكين الحاج من كل الخدمات الصحية والنقل الخارجي والإعاشة والتنقل بين في المشاعر المقدسة والمساكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق المعايير المعتمدة في ملفات الشروط.