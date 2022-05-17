بعد عملية معقدة لـ15 ساعة ونجاح فصلهما بالسعودية.. وفاة طفل من التوأم السيامي اليمني

الثلاثاء 17 مايو 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن الفريق الجراحي لفصل "التوأم السيامي" اليمني (الملتصق بالرأس) ، أن أحد التوأمين توفي في اليوم الثاني من عملية الفصل الناجحة.

وكشف الفريق الجراحي أن سبب وفاة أحد التوأمين هو "هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في القلب، رغم تقديم كامل الرعاية الطبية اللازمة له من الفريق الطبي المعالج، علما بأن الفريق الجراحي كان قد واجه صعوبات وتحديات كبيرة في أثناء عملية الفصل للتوأم؛ مما جعل حالته حرجة بعد العملية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح الفريق الجراحي أن "حالة التوأم الآخر مستقرة، وجميع مؤشراته الحيوية مستقرة، وأنه لا يزال تحت الرقابة في قسم العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض".

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلامية سعودية عن نجاح فريق طبي سعودي في فصل التوأم السيامي اليمني، يوسف وياسين، في عملية معقدة استمرت 15 ساعة