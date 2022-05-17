وزير الدفاع يلتقي بقائد القوات المشتركة ويزور خلية التخطيط الإماراتية الأوقاف اليمنية تبدأ استعدادتها لموسم الحج بتشكيل لجنة عليا بعد عملية معقدة لـ15 ساعة ونجاح فصلهما بالسعودية.. وفاة طفل من التوأم السيامي اليمني خبير أوروبي يكشف عن حادثة خطيرة ستؤدي إلى نهاية النظام الدولي للاقتصاد الكشف عن تفاصيل خطة الأمم المتحدة بشأن تفريغ ناقلة النفط العائمة «صافر» الصحة العالمية تصدر تحذيرات عاجلاً وخطيرة بعد التأكيد من حالات إصابة بفيروس جديد وقاتل تفاصيل جديدة حول «سفّاح نيويورك» الذي قتل 10 أشخاص دفعة واحدة ونوع السلاح الذي استخدمه من احد منافذ تعز المغلقة.. محتجون غاضبون يوجهون طلبا للمجلس الرئاسي ويستنكرون تخاذلا امميا «بيان» حزب الله يتلقي صفعة قوية وفوز مرشحين معارضين ومستقلين صفقة مع روسيا للسماح بخروج صادرات الغذاء الأوكرانية
أعلن الفريق الجراحي لفصل "التوأم السيامي" اليمني (الملتصق بالرأس) ، أن أحد التوأمين توفي في اليوم الثاني من عملية الفصل الناجحة.
وكشف الفريق الجراحي أن سبب وفاة أحد التوأمين هو "هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في القلب، رغم تقديم كامل الرعاية الطبية اللازمة له من الفريق الطبي المعالج، علما بأن الفريق الجراحي كان قد واجه صعوبات وتحديات كبيرة في أثناء عملية الفصل للتوأم؛ مما جعل حالته حرجة بعد العملية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح الفريق الجراحي أن "حالة التوأم الآخر مستقرة، وجميع مؤشراته الحيوية مستقرة، وأنه لا يزال تحت الرقابة في قسم العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض".
وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلامية سعودية عن نجاح فريق طبي سعودي في فصل التوأم السيامي اليمني، يوسف وياسين، في عملية معقدة استمرت 15 ساعة