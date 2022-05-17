تحسن ملحوظ في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية

الثلاثاء 17 مايو 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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شهد الريال اليمني، نخلال الساعات الماضية، تحسناً ملحوظا في قيمته امام العملات الأجنبية عقب الإعلان عن تمديد وديعة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اليمنية.

وقالت مصادر مصرفية إن سعر الريال السعودي تراجع الى 250 ريال يمني في حين تراجع سعر صرف الدولار الواحد الى 945 ريال يمني.

وجاء هذا التحسن في قيمة العملة اليمنية عقب إعلان تمديد وديعة المملكة العربية السعودية لدى اليمن، حيث كانت أسعار الصرف قبل اعلان الوديعة 269 ريال يمني للريال السعودي الواحد و1023 ريال يمني للدولار الواحد .