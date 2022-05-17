تحسن ملحوظ في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مليشيا الحوثي تعين طفل بعمر 16 عاماً مدير لقسم شرطة نتائج أولية: ضربة لـحزب الله وحلفائه في انتخابات لبنان أرمكو تحطم قيمتها السوقية التاريخية.. وتحلق بعيداً عن أبل أزمة كارثية غير مسبوقة... دولة آسيوية تعلن نفاد مخزون الوقود لديها وبشكل كامل بعد انتخاب رئيس الصومال.. بايدن يتخذ قرارا عسكريا العلماء يوضّحون كيفية غسل لحم الدجاج بأمان! وكيل غاريث بيل يؤكد رحيله عن ريال مدريد.. ويحدد وجهته انتهاك حوثي غير مسبوق داخل قاعات امتحانات الطالبات ضربة موجعة لحزب الله في الانتخابات اللبنانية.. خسارة حليف قديم وجعجع يتقدم
شهد الريال اليمني، نخلال الساعات الماضية، تحسناً ملحوظا في قيمته امام العملات الأجنبية عقب الإعلان عن تمديد وديعة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اليمنية.
وقالت مصادر مصرفية إن سعر الريال السعودي تراجع الى 250 ريال يمني في حين تراجع سعر صرف الدولار الواحد الى 945 ريال يمني.
وجاء هذا التحسن في قيمة العملة اليمنية عقب إعلان تمديد وديعة المملكة العربية السعودية لدى اليمن، حيث كانت أسعار الصرف قبل اعلان الوديعة 269 ريال يمني للريال السعودي الواحد و1023 ريال يمني للدولار الواحد .