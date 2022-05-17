تحسن ملحوظ في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مليشيا الحوثي تعين طفل بعمر 16 عاماً مدير لقسم شرطة نتائج أولية: ضربة لـحزب الله وحلفائه في انتخابات لبنان أرمكو تحطم قيمتها السوقية التاريخية.. وتحلق بعيداً عن أبل أزمة كارثية غير مسبوقة... دولة آسيوية تعلن نفاد مخزون الوقود لديها وبشكل كامل بعد انتخاب رئيس الصومال.. بايدن يتخذ قرارا عسكريا العلماء يوضّحون كيفية غسل لحم الدجاج بأمان! وكيل غاريث بيل يؤكد رحيله عن ريال مدريد.. ويحدد وجهته انتهاك حوثي غير مسبوق داخل قاعات امتحانات الطالبات ضربة موجعة لحزب الله في الانتخابات اللبنانية.. خسارة حليف قديم وجعجع يتقدم
عيّنت مليشيا الحوثي الانقلابية، مسلح من صغار السن، مديراً لقسم شرطة في محافظة إب (وسط اليمن).
وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي عيّنت الفتى (شامخ عبدالرحمن الرصّاص ـ 16عاماً) مديراً لقسم شرطة "الشعاب" في مديرية المشنة بمدينة إب.
وينحدر الرصّاص إلى مديرية المخادر ومن إحدى الأسر التي ساعدت المليشيا في دخول المحافظة وتمكينها.
وأثار القرار موجة سخط في أوساط المواطنين الذين عبّروا عن استيائهم من تحويل المليشيا أجهزة الأمن وأقسام الشُرط إلى مواقع لتقاسم النفوذ على حساب أمن المواطن وسلامته.
يذكر بأن منطقة "الشعاب" إحدى مناطق العشوائيات في مدينة إب وتكثر فيها معدلات الجريمة الجنائية.