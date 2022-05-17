مليشيا الحوثي تعين طفل بعمر 16 عاماً مدير لقسم شرطة

الثلاثاء 17 مايو 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 978

عيّنت مليشيا الحوثي الانقلابية، مسلح من صغار السن، مديراً لقسم شرطة في محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي عيّنت الفتى (شامخ عبدالرحمن الرصّاص ـ 16عاماً) مديراً لقسم شرطة "الشعاب" في مديرية المشنة بمدينة إب.



وينحدر الرصّاص إلى مديرية المخادر ومن إحدى الأسر التي ساعدت المليشيا في دخول المحافظة وتمكينها.



وأثار القرار موجة سخط في أوساط المواطنين الذين عبّروا عن استيائهم من تحويل المليشيا أجهزة الأمن وأقسام الشُرط إلى مواقع لتقاسم النفوذ على حساب أمن المواطن وسلامته.



يذكر بأن منطقة "الشعاب" إحدى مناطق العشوائيات في مدينة إب وتكثر فيها معدلات الجريمة الجنائية.