انتهاك حوثي غير مسبوق داخل قاعات امتحانات الطالبات

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أفادت مصادر تربوية في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، بانتشار مسلحين تابعين لها داخل قاعات امتحانات الطالبات والطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة.
وكشفت صورة متداولة عن مسلح حوثي يتواجد داخل قاعة دراسية لطالبات أثناء أدائهن الامتحانات، وهو أمر وصفته المصادر بـ"غير المسبوق".
وعبرت عن استيائها الشديد من هذه الممارسات الحوثية بنشر مسلحيها في مراكز وقاعات الاختبارات.
وتستمر مليشيا الحوثي الإرهابية في انتهاكاتها للتعليم، بمختلف مناطق سيطرتها وتحويل قاعات الامتحانات إلى فوضى، ينتشر فيها المسلحون التابعون لها.