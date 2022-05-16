الحكومة ”الشرعية“ تدعو لرفع الحصار عن تعز بلا شروط

الإثنين 16 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بالضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لتنفيذ بنود الهدنة، ووقف خروقاتها في مختلف جبهات القتال.



جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات نشرها على صفحته في "تويتر"، وذلك بعد ساعات من عودة تدشين مطار صنعاء الدولي، بعد إغلاقه منذ ست سنوات؛ تنفيذا لبنود الهدنة الأممية.



كما طالبت الحكومة، "برفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط عن مدينة تعز، وتسخير عائدات واردات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة لدفع مرتبات موظفي الدولة".



وقالت الحكومة إنها "تقدّم التنازلات تلو التنازلات، وتتعاطى بايجابية ومسئولية مع المبادرات، تأكيدًا لالتزامها بدعم جهود التهدئة، وإحلال السلام الشامل وفقا للمرجعيات الثلاث".



وأشارت إلى أن تعاطيها الايجاني للمبادرات الأممية يؤكد "حرصها على إنهاء معاناة ملايين اليمنيين المتفاقمة جراء الحرب التي فجرها الانقلاب بمن فيهم القاطنين في مناطق سيطرة الحوثي".



وأضافت: "في المقابل تواصل مليشيا الحوثي بايعاز إيراني تقويض جهود التهدئة، ووضع العقبات والعراقيل امام تنفيذ بنود الهدنة، بخرق وقف اطلاق النار".



كما اتهمت الحكومة المليشيا "باختلاق الأعذار للتنصل من التزاماتها في رفع الحصار عن تعز، وتوجيه عائدات المشتقات النفطية لصرف مرتبات موظفي الدولة، دون اكتراث بالاوضاع الانسانية".



وكانت واشنطن رحبت في وقت سابق اليوم، باستئناف الرحلات من مطار صنعاء، فيما دعت باريس لفتح الطرق في تعز دون تأخير.



من جهته، رحب المبعوث الأممي إلى اليمن غروندبرغ، باستئناف الرحلات من مطار صنعاء، وشدد على ضرورة تنفيذ بقية بنود الهُدنة.