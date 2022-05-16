فنانة عربية تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة شهيرة

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ناقشت الفنانة رانيا اسماعيل اطروحة درجة الحصول على الدكتوراة في كلية العلوم التربوية _ الجامعة الأردنية ،تخصص الارشاد النفسي تحت عنوان (فاعلية برنامج إرشادي يستند إلى السيكودراما في تنمية كل من الذكاء الانفعالي ومهارات القيادة لدى عينة مختارة من الشباب الأردني).
حيث تكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور عادل طنوس، رئيساً ومشرفاً ، الأستاذ الدكتور حسين الشرعة ، الأستاذ الدكتور جميل الصمادي ، والأستاذ الدكتور عمر الشواشرة ، وبعد الانتهاء من المناقشة ، منحت الفنانة رانيا اسماعيل درجة الدكتوراة في الارشاد النفسي ،
حيث تضمنت الرسالة برامج لتنمية وصقل شخصيات الشباب فيما يخص مشاكلهم الانفعالية ، ومن توصيات الباحثة إدراج موضوعي مهارات الذكاء الانفعالي ومهارات القيادة ضمن موضوعات مناهج التربية ؛ ليتسنى للطلبة التعرف على هذه المصطلحات، ومضامينِها وأهميتِها.
كما أوصت بتدريب المعلمين على استخدام فنيات السيكودراما في تنمية شخصيات الطلبة وغرس مفاهيم الذكاء الانفعالي والقيادة؛ للتخلص من بعض المشكلات الانفعالية والسلوكية لدى الطلاب.
. وقد حضر المناقشة عائلة الفنانة وزملائها ، ومعالي الدكتور صبري ربيحات والاعلاميات نسرين أبو صالحة ورند الغرايبة وايمان أبو قاعود . والمخرج حسن سبايله .