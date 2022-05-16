توقيع اتفاق ”يمني ـ سعودي“ يخص الوديعة السعودية لدى اليمن

الإثنين 16 مايو 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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وقّع محافظ البنك المركزي اليمني، ومساعد وزير المالية السعودي عبدالعزيز الرشيد، الاثنين، إتفاقا بتمديد وديعة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اليمنية.

جاء هذا الاتفاق عقب اجتماع على هامش المحادثات الجارية بين الجانبين اليمني والسعودي للاتفاق على آلية استخدام الدعم المقدم من دولتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للبنك المركزي اليمني، والمخصص لدعم استقرار العملة الوطنية والأسعار، والبالغ ملياري دولار، وفقا لإعلام البنك المركزي اليمني في صفحته بموقع فيسبوك.

وجرى خلال اللقاء، الإتفاق على تحويل الدفعة الأخيرة من الوديعة السابقة، حيث بلغت الدفعة الأخيرة 174 مليون دولار الى حساب البنك المركزي اليمني.

وقد ناقش الاجتماع آلية استخدام الدعم الجديد المقدم للبنك المركزي والمعلن عنة مؤخرا.

وفي السابع من إبريل الماضي، وعقب الإطاحة بالرئيس هادي، أعلنت السعودية، دعم البنك بملياري دولار بهدف دعم الريال اليمني، فيما تم الدعم بمليار منها 600 مليون دولار لدعم المشتقات النفطية و400 مليون لدعم مشاريع إعادة الإعمار.