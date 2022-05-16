صورة تثير حيرة العالم.. بوابة منحوتة بكوكب المريخ نشرتها ناسا تشعل ضجة توقيع اتفاق ”يمني ـ سعودي“ يخص الوديعة السعودية لدى اليمن مسئولة دولية: إقلاع أول رحلة من مطار صنعاء نقطة انطلاق نحو سلام دائم ونحث على تنفيذ باقي بنود الهدنة رغم نجاح العملية المعقدة لفصل التوأم اليمني «يوسف وياسين».. خبر محزن بشأن أحدهما عاجل: المبعوث الأممي يدعو الى اجتماعات عاجلة بشأن تعز ويرحب بانطلاق أول رحلة من مطار صنعاء خلال شهر فقط.. آلاف الأفارقة يدخلون اليمن واحصائية بعدد المغتربين اليمنيين العائدين من السعودية رئيس عربي سابق يعود للحكم عدد الركاب على متن أول رحلة غادرت مطار صنعاء وموعد رحلة العودة من عمّان احصائية بعدد ضحايا الألغام الحوثية خلال ثلاث سنوات عاجل: إقلاع أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي منذ 2016
وقّع محافظ البنك المركزي اليمني، ومساعد وزير المالية السعودي عبدالعزيز الرشيد، الاثنين،إتفاقا بتمديد وديعة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اليمنية.
جاء هذا الاتفاق عقب اجتماع على هامش المحادثات الجارية بين الجانبين اليمني والسعودي للاتفاق على آلية استخدام الدعم المقدم من دولتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للبنك المركزي اليمني، والمخصص لدعم استقرار العملة الوطنية والأسعار، والبالغ ملياري دولار، وفقا لإعلام البنك المركزي اليمني في صفحته بموقع فيسبوك.
وجرى خلال اللقاء، الإتفاق على تحويل الدفعة الأخيرة من الوديعة السابقة، حيث بلغت الدفعة الأخيرة 174 مليون دولار الى حساب البنك المركزي اليمني.
وقد ناقش الاجتماع آلية استخدام الدعم الجديد المقدم للبنك المركزي والمعلن عنة مؤخرا.
وفي السابع من إبريل الماضي، وعقب الإطاحة بالرئيس هادي، أعلنت السعودية، دعم البنك بملياري دولار بهدف دعم الريال اليمني، فيما تم الدعم بمليار منها 600 مليون دولار لدعم المشتقات النفطية و400 مليون لدعم مشاريع إعادة الإعمار.