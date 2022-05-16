مسئولة دولية: إقلاع أول رحلة من مطار صنعاء نقطة انطلاق نحو سلام دائم ونحث على تنفيذ باقي بنود الهدنة

الإثنين 16 مايو 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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اعتبر المجلس النرويجي للاجئين، اليوم الاثنين، إن إقلاع أول رحلة تجارية من مطار صنعاء منذ ما يقرب من ست سنوات؛ هو نقطة انطلاق نحو سلام دائم في اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن المديرة القطرية للمجلس في اليمن ، إيرين هاتشينسون ، بشأن استئناف الرحلات الجوية التجارية من صنعاء اليوم.

وأضافت: كان إعادة فتح المطار التي طال انتظارها أحد الأهداف الرئيسية للهدنة. إذا استمرت أطراف النزاع في العمل معًا لتسيير رحلات جوية منتظمة من صنعاء وإليها ، فيمكنهم المساعدة في إنقاذ آلاف الأرواح ومنع الوفيات المبكرة ودعم اقتصاد البلاد.

وتابعت: سيتمتع اليمنيون بقدر أكبر من حرية الحركة ، وسيكون إدخال البضائع والمساعدات إلى البلاد أسرع وأسهل وأرخص.

وحيت المسؤولة الدولية الأطراف اليمنية على العمل على إيجاد أرضية مشتركة تعود بالفائدة على الشعب اليمني .. مضيفة: نحثهم على الاستجابة العاجلة لعناصر الهدنة الأخرى ، مثل فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى ، ويجب أن تمتد الهدنة إلى الوفاء بهذه الالتزامات ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.