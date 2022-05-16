مسئولة دولية: إقلاع أول رحلة من مطار صنعاء نقطة انطلاق نحو سلام دائم ونحث على تنفيذ باقي بنود الهدنة رغم نجاح العملية المعقدة لفصل التوأم اليمني «يوسف وياسين».. خبر محزن بشأن أحدهما عاجل: المبعوث الأممي يدعو الى اجتماعات عاجلة بشأن تعز ويرحب بانطلاق أول رحلة من مطار صنعاء خلال شهر فقط.. آلاف الأفارقة يدخلون اليمن واحصائية بعدد المغتربين اليمنيين العائدين من السعودية رئيس عربي سابق يعود للحكم عدد الركاب على متن أول رحلة غادرت مطار صنعاء وموعد رحلة العودة من عمّان احصائية بعدد ضحايا الألغام الحوثية خلال ثلاث سنوات عاجل: إقلاع أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي منذ 2016 احذر شرب القهوة في هذه الأوقات تحديداً مركز الملك سلمان يكشف حقيقة نجاح فصل التوأم السيامي اليمني يوسف وياسين
نجح فريق طبي سعودي، امس الأحد، في فصل التوأم السيامي اليمني «يوسف وياسين» الملتصقين بالرأس في عملية معقدة استغرقت 15 ساعة.
ورغم نجاح عملية الفصل الا أن التوأم(ياسين) توفي اليوم الاثنين بعد ساعات من العملية.
وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قالت مساء الأحد أن الفريق الجراحي المختص، نجح بفصل التوأم السيامي اليمني بعد عملية معقدة استغرقت 15 ساعة متواصلة، بمشاركة 24 مختصا من الأطباء بجراحة الأعصاب للأطفال و التجميل والتخدير والتمريض والفنيين بقيادة الدكتور معتصم الزعبي.
وينتمي التوأم اليمني (يوسف وياسين)، الى مدينة سيئون محافظة حضروموت(شرق اليمن) وتم نقلهم الى السعودية ، قبل عام تقريبا، استجابة لمناشدات انسانية عاجلة.
وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذه العملية تعد من العمليات المعقدة بسبب تشارك التوأم في الجيوب الوريدية الدماغية وأجزاء من الدماغ.
وأضاف أنه سبق وأن أجريت للتوأم عمليتين سابقتين لفصل الأوردة الدماغية والتصاقات المخ، ووضع معدات الجلد للمساعدة لتغطية الفراغ بعد الفصل.
وبشأن التوأم ياسين الذي توفي بعد ساعات من العملية، كان الفريق الجراحي اكد أن العملية كانت معقدة، وواجهت التوأم ياسين بعض الصعوبات بسبب زيادة النزيف نتيجة الالتصاقات، والتي تم التعامل معها من قبل الفريق، وبعد العملية نقل التوأم إلى قسم العناية المركزة للأطفال.
وقال وقتها ان حالة التوأم تخضع للعناية والرقابة المشددة، خصوصا الطفل ياسين الذي تعتبر حالته حرجة(توفي لاحقا).
الجدير بالذكر أن هذه العملية هي رقم 51 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، والتي شملت أكثر من 122 توأما من 23 دولة في ثلاث قارات.