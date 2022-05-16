رغم نجاح العملية المعقدة لفصل التوأم اليمني «يوسف وياسين».. خبر محزن بشأن أحدهما

الإثنين 16 مايو 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نجح فريق طبي سعودي، امس الأحد، في فصل التوأم السيامي اليمني «يوسف وياسين» الملتصقين بالرأس في عملية معقدة استغرقت 15 ساعة.

ورغم نجاح عملية الفصل الا أن التوأم(ياسين) توفي اليوم الاثنين بعد ساعات من العملية.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قالت مساء الأحد أن الفريق الجراحي المختص، نجح بفصل التوأم السيامي اليمني بعد عملية معقدة استغرقت 15 ساعة متواصلة، بمشاركة 24 مختصا من الأطباء بجراحة الأعصاب للأطفال و التجميل والتخدير والتمريض والفنيين بقيادة الدكتور معتصم الزعبي.

وينتمي التوأم اليمني (يوسف وياسين)، الى مدينة سيئون محافظة حضروموت(شرق اليمن) وتم نقلهم الى السعودية ، قبل عام تقريبا، استجابة لمناشدات انسانية عاجلة.

وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذه العملية تعد من العمليات المعقدة بسبب تشارك التوأم في الجيوب الوريدية الدماغية وأجزاء من الدماغ.

وأضاف أنه سبق وأن أجريت للتوأم عمليتين سابقتين لفصل الأوردة الدماغية والتصاقات المخ، ووضع معدات الجلد للمساعدة لتغطية الفراغ بعد الفصل.

وبشأن التوأم ياسين الذي توفي بعد ساعات من العملية، كان الفريق الجراحي اكد أن العملية كانت معقدة، وواجهت التوأم ياسين بعض الصعوبات بسبب زيادة النزيف نتيجة الالتصاقات، والتي تم التعامل معها من قبل الفريق، وبعد العملية نقل التوأم إلى قسم العناية المركزة للأطفال.

وقال وقتها ان حالة التوأم تخضع للعناية والرقابة المشددة، خصوصا الطفل ياسين الذي تعتبر حالته حرجة(توفي لاحقا).

الجدير بالذكر أن هذه العملية هي رقم 51 ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، والتي شملت أكثر من 122 توأما من 23 دولة في ثلاث قارات.