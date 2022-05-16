عاجل: المبعوث الأممي يدعو الى اجتماعات عاجلة بشأن تعز ويرحب بانطلاق أول رحلة من مطار صنعاء

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دعا المبعوث الأممي الخاص باليمن هانس غروندبرغ إلى فتح الطرقات في محافظة تعز وعقد اجتماعات بشكل عاجل لمتابعة الأمر.
جاء ذلك في بيان مقتضب اليوم الاثنين رحب فيه المبعوث الأممي بانطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي بعد توقف دام ست سنوات.
وكانت اول رحلة تجارية غادرت صباح اليوم مطار صنعاء الى عمّان على متن اكثر من 100 راكب معظمهم مرضى وحالات حرجة.
وكان وزير الخارجية احمد عوض بن مبارك أعلن السبت عن إعادة جدولة انطلاق أول رحلة من مطار صنعاء إلى الأردن.
وأوضح في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أنه بعد جهود كبيرة من الحكومة اليمنية والتحالف والمبعوث الأممي والسلطات الأردنية، أُعيد جدولة أول رحلة يوم الاثنين من مطار صنعاء.
كما شدد على أن تخفيف معاناة المدنيين اليمنيين في كل أنحاء البلاد سيبقى هم الحكومة الأول.
وأرفق تغريدته بهاشتاغ #افتحوا_الحصار_عن_تعز و #الهدنة_نافذة_للسلام.