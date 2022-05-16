عدد الركاب على متن أول رحلة غادرت مطار صنعاء وموعد رحلة العودة من عمّان

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غادرت طائرة الخطوط الجوية اليمنية، في التاسعة من صباح اليوم الاثنين، مطار صنعاء في أول رحلة لها إلى العاصمة الأردنية عمّان بموجب اتفاق الهدنة الأممية الانسانية وعلى متنها نحو 126 راكبا من المرضي ذوي الحالات الحرجة.
تأتي هذه الرحلة بعد جهودة كبيرة بذلها المبعوث الأممي وبدعم من تحالف دعم الشرعية وتسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة اليمنية لتجاوز العراقيل التي وضعتها ميليشيات الحوثي لاعاقة تشغيل مطار صنعاء والبدء باطلاق رحلات تجارية بواقع رحلتين من مطار صنعاء الى كل من القاهرة وعمان.
ومن المقرر أن تنطلق رحلة العودة من عمّان الى صنعاء في وقت لاحق اليوم.
وكان وزير الخارجية أحمد بن مبارك أعلن السبت عن إعادة جدولة انطلاق أول رحلة من مطار صنعاء إلى الأردن، لليوم.
وأوضح في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أنه بعد جهود كبيرة من الحكومة اليمنية والتحالف والمبعوث الأممي والسلطات الأردنية، أُعيد جدولة أول رحلة يوم الاثنين من مطار صنعاء.
كما شدد على أن تخفيف معاناة المدنيين اليمنيين في كل أنحاء البلاد سيبقى هم الحكومة الأول.
وأرفق تغريدته بهاشتاغ #افتحوا_الحصار_عن_تعز و #الهدنة_نافذة_للسلام.
جاء ذلك بعدما أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على السماح بتسيير رحلات من مطار صنعاء إلى الأردن بجوازات سفر صادرة عن ميليشيا الحوثي.