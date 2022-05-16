احصائية بعدد ضحايا الألغام الحوثية خلال ثلاث سنوات

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قال مرصد يمني إنه وثق مقتل 372 مدنيا في اليمن نتيجة الألغام والعبوات التي زرعها الحوثيون خلال ثلاثة أعوام.
وأفاد المرصد اليمني للألغام أنه وثق مقتل 372 قتيلا و 754 جريحا مدنيا، نتيجة الألغام والعبوات التي زرعها الحوثيون والقذائف من مخلفات الحرب، منذ بدأ عمله في منتصف العام 2019، وحتى 15 مايو 2022.
وتؤكد التقارير الحقوقية، أن المليشيا الحوثية هي الجهة المسؤولة عن زراعة الألغام في اليمن والتي زرعت نحو مليوني لغم منذ بداية الحرب، وترفض تسليم خرائط زراعتها.
وتشير بعض التقارير الحقوقية إلى أن الألغام تسببت بمقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني في مختلف مناطق البلاد.