عاجل: إقلاع أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي منذ 2016

الإثنين 16 مايو 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أقلعت صباح اليوم الأثنين، أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي منذ العام 2016م، وذلك بموجب الهُدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.



وقالت مصادر ملاحية، إن طائرة الخطوط الجوية اليمنية، أقلعت من مطار صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية، قبل قليل، في رحلتها الأولى المجدولة باتجاه العاصمة الأردنية عمّان.



ومن المتوقع أن تصل رحلة جوية إلى مطار صنعاء قادمة من عمّان حسب جدول الطيران المعُلن عنه ظهر اليوم.



وهذه أول رحلة تجارية رسمية من مطار صنعاء الدولي الخاضع لمليشيا الحوثي بعد توقف دام أكثر من ست سنوات، والذي اقتصر أدائه على استقبال رحلات أممية.



والخميس الماضي أعلنت الحكومة اليمنية الموافقة على تسيير رحلات طيران اليمنية من مطار صنعاء بجوازات صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين، واستبدالها بجوازات صادرة عن الحكومة من السفارة في الأردن فور وصولهم.

ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية الرسمية عن مصدر مسؤول "ان الحكومة تؤكد على أنه لا يترتب على ذلك أي تغيير في المركز القانوني للحكومة اليمنية ولا يعتبر ذلك اعترافا من أي نوع بالمليشيات الحوثية وأنه لن يؤسس كذلك لأي سابقة رسمية ولن تتحمل الحكومة أي مسئولية عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين".



ومطلع إبريل الجاري 2022، أعلنت الأمم المتحدة عن اتفاق لهدنة لمدة شهرين، قابلة للتمديد، بين الحكومة الشرعية وميلشيات الحوثي المدعومة من إيران، ومن ضمن بنودها تسيير رحلتين تجاريتين عبر مطار صنعاء الدولي كل أسبوع، السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وفتح طرق تعز المحاصرة وبقية المحافظات.