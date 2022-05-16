احذر شرب القهوة في هذه الأوقات تحديداً مركز الملك سلمان يكشف حقيقة نجاح فصل التوأم السيامي اليمني يوسف وياسين مليشيات الحوثي تداهم منزل رئيس جمعية الشعراء الشعبيين وتختطفه مع أخيه لماذا قررت فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو وتجاهل نووي روسيا.. وما خيارات موسكو للرد؟ روسيا تكشف عن أوّل تحرك عسكري ستقوم به ضد فنلندا بعد قرارها الانضمام للناتو مقتل مدني وإصابة شرطي مرور بانفجار لُغمين في مدينة الحديدة أسطورة الكاميرون يعتنق الإسلام ويختار اسما جديدا له حملة الكترونية واسعة تطالب المليشيا بتسليم خرائط الألغام انضمام مدن جديدة للاحتجاجات العارمة في إيران رغم سقوط قتلى ومتظاهرون يحرقون صورا لخامنئي ويطالبون بإسقاط النظام تعرف على السعر الجديد للدولار في مناطق الشرعية.. أسعار الصرف
نصحت مختصة التغذية ناتاليا نيفيدوفا شرب القهوة في وقت لا يقل عن نصف ساعة بعد الأكل، وحذرت في مقابلة مع «سبوتنيك» من شربها مع الإفطار، لأنه قد يعطل عملية استيعاب العناصر الكلية والصغرى الموجودة في الطعام.
وقالت: «تحتوي القهوة على مكونات تمنع امتصاص المعادن بشكل طبيعي، لذلك إذا كنت تشرب القهوة باستمرار، ستحصل على كمية أقل من الزنك والحديد والمغنيسيوم، ومن الأفضل الانتظار 30 دقيقة بعد الأكل، وبعد ذلك فقط تناول المشروب».