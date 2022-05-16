احذر شرب القهوة في هذه الأوقات تحديداً

الإثنين 16 مايو 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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نصحت مختصة التغذية ناتاليا نيفيدوفا شرب القهوة في وقت لا يقل عن نصف ساعة بعد الأكل، وحذرت في مقابلة مع «سبوتنيك» من شربها مع الإفطار، لأنه قد يعطل عملية استيعاب العناصر الكلية والصغرى الموجودة في الطعام.

وقالت: «تحتوي القهوة على مكونات تمنع امتصاص المعادن بشكل طبيعي، لذلك إذا كنت تشرب القهوة باستمرار، ستحصل على كمية أقل من الزنك والحديد والمغنيسيوم، ومن الأفضل الانتظار 30 دقيقة بعد الأكل، وبعد ذلك فقط تناول المشروب».