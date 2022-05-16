مركز الملك سلمان يكشف حقيقة نجاح فصل التوأم السيامي اليمني يوسف وياسين

الإثنين 16 مايو 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة عن نجاح فصل التوأم السيامي اليمني يوسف وياسين الملتصقين بالرأس، في عملية استغرقت 15 ساعة متواصلة، بمشاركة 24 مختصا من الأطباء بجراحة الأعصاب للأطفال و التجميل والتخدير والتمريض والفنيين بقيادة الدكتور معتصم الزعبي.

صرح بذلك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

مؤكدا أن هذه العملية تعد من العمليات المعقدة بسبب تشارك التوأم في الجيوب الوريدية الدماغية وأجزاء من الدماغ، مضيفا أنه سبق وأن أجريت للتوأم عمليتين سابقتين لفصل الأوردة الدماغية والتصاقات المخ، ووضع معدات الجلد للمساعدة لتغطية الفراغ بعد الفصل.وأشار الربيعة إلى أنه قد شارك في هذه العملية 24 مختصا من استشاريي جراحة الأعصاب للأطفال والتجميل والتخدير والكوادر المختصة من التمريض والفنيين.

مفيدا أن العملية أجريت على أربعة مراحل، الأولى هي التخدير، والثانية التخطيط بالملاحة الجراحية، والثالثة فصل الجمجمة والدماغ، وأخيرا المرحلة الرابعة الترميم وقفل الجمجمة.

وأوضح الفريق الجراحي أن العملية كانت معقدة، وواجهت التوأم ياسين بعض الصعوبات بسبب زيادة النزيف نتيجة الالتصاقات، والتي تم التعامل معها من قبل الفريق، وبعد العملية نقل التوأم إلى قسم العناية المركزة للأطفال، وما زالت حالت التوأم تخضع للعناية والرقابة المشددة، خصوصا الطفل ياسين الذي تعتبر حالته حرجة.