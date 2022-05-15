مليشيات الحوثي تداهم منزل رئيس جمعية الشعراء الشعبيين وتختطفه مع أخيه

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اختطفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، رئيس جمعية الشعراء الشعبيين بمديرية بلاد الروس جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.
وذكرت مصادر إعلامية يمنية، أن حملة حوثية مسلحة استهدفت، امس السبت، منزل الشاعر أمين المشرقي رئيس جمعية الشعراء الشعبيين اليمنيين.
وأفادت أن العناصر الحوثية داهمت منزل الشاعر المشرقي في قرية شباعة بمديرية بلاد الروس واختطفته مع أخيه عبدالإله المشرقي واقتادتهما إلى سجونها بدون أي مسوغ قانوني.
وخلال الفترة القليلة الماضية تصاعدت الانتهاكات الحوثية بحق الفنانين والشعراء الموهوبين والإعلاميين في مناطق سيطرتها.