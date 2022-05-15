لماذا قررت فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو وتجاهل نووي روسيا.. وما خيارات موسكو للرد؟ روسيا تكشف عن أوّل تحرك عسكري ستقوم به ضد فنلندا بعد قرارها الانضمام للناتو مقتل مدني وإصابة شرطي مرور بانفجار لُغمين في مدينة الحديدة أسطورة الكاميرون يعتنق الإسلام ويختار اسما جديدا له حملة الكترونية واسعة تطالب المليشيا بتسليم خرائط الألغام انضمام مدن جديدة للاحتجاجات العارمة في إيران رغم سقوط قتلى ومتظاهرون يحرقون صورا لخامنئي ويطالبون بإسقاط النظام تعرف على السعر الجديد للدولار في مناطق الشرعية.. أسعار الصرف لأول مرة منذ عقدين.. الدولار الأمريكي على وشك التساوي مع اليورو خسوف كلّي للقمر فجر غدا الاثنين... و هذه الدول التي سيشاهدونه واشنطن ترد لأول مرة على تهديد موسكو على خلفية أزمة السويد وفنلندا والناتو
قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الفيدرالية الروسي فيكتور بونداريف، مساء اليوم الأحد، إن موسكو سوف تعزز من وجودها العسكري على الحدود مع فنلندا، حال انضمت الأخيرة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ونشر الأخير أسلحة هجومية على أراضيها.
موسكو تهدد هلسنكي
وقال بونداريف على حسابه بمنصة تلغرام: “سنعزز وجود القوات الروسية على الحدود، حال تم نشر أسلحة هجومية في فنلندا، المجاورة لنا مباشرة”.
وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الفنلندية، أنها اتخذت قراراً رسمياً بتقديم طلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي.
وأضافت في بيان أن “فنلندا ستتقدم بطلب لعضوية حلف شمال الأطلسي بعد مشاورات مع البرلمان”.
وأشار الرئيس الفنلندي سولي نينيستو في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء سانا مارين، إلى أن “قوة الديمقراطية قد تجلت في هذه القضية”.
وقال نينيستو إن “البرلمان الفنلندي سيتلقى طلباً للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي”، بينما قال رئيس مجلس الوزراء مارين: “قرارنا تاريخي، وبصفتنا عضواً في حلف شمال الأطلسي، سنكون مسؤولين أيضاً عن