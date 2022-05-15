روسيا تكشف عن أوّل تحرك عسكري ستقوم به ضد فنلندا بعد قرارها الانضمام للناتو

الأحد 15 مايو 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الفيدرالية الروسي فيكتور بونداريف، مساء اليوم الأحد، إن موسكو سوف تعزز من وجودها العسكري على الحدود مع فنلندا، حال انضمت الأخيرة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ونشر الأخير أسلحة هجومية على أراضيها.

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وقال بونداريف على حسابه بمنصة تلغرام: “سنعزز وجود القوات الروسية على الحدود، حال تم نشر أسلحة هجومية في فنلندا، المجاورة لنا مباشرة”.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الفنلندية، أنها اتخذت قراراً رسمياً بتقديم طلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي.

وأضافت في بيان أن “فنلندا ستتقدم بطلب لعضوية حلف شمال الأطلسي بعد مشاورات مع البرلمان”.

وأشار الرئيس الفنلندي سولي نينيستو في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء سانا مارين، إلى أن “قوة الديمقراطية قد تجلت في هذه القضية”.

وقال نينيستو إن “البرلمان الفنلندي سيتلقى طلباً للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي”، بينما قال رئيس مجلس الوزراء مارين: “قرارنا تاريخي، وبصفتنا عضواً في حلف شمال الأطلسي، سنكون مسؤولين أيضاً عن