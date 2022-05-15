مقتل مدني وإصابة شرطي مرور بانفجار لُغمين في مدينة الحديدة

الأحد 15 مايو 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قتل مدني، وأصيب شرطي مرور، اليوم الأحد، بانفجار لغمين زرعتهما مليشيا الحوثي، في محافظة الحديدة، غربي البلاد.



وذكر المرصد اليمني للألغام أن مواطن مدني، قتل أثناء عمله في تجميع العُلب البلاستيكية؛ نتيجة انفجار لغم في حي (7 يوليو) في الجهة الشرقية من مدينة الحديدة الساحلية غربي البلاد.



وأضاف المرصد، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أن شرطي المرور في محافظة الحديدة محمد عقلان، أصيب بجروح بليغة؛ نتيجة انفجار لغم في محيط منزله بشارع التسعين بمديرية الحالي في أطراف مدينة الحديدة.



وأكد المرصد أنه وثّق "مقتل 372 قتيلا و 754 جريحا مدنيا، نتيجة الألغام والعبوات التي زرعها الحوثيون والقذائف من مخلفات الحرب، منذ بدء عمله في منتصف العام 2019، وحتى اليوم 15 مايو 2022".



وكان مشروع مسام السعودي قد أعلن في وقت سابق، اليوم الأحد، نزع 1200 لغم وذخيرة خلال الأسبوع الثاني من مايو الجاري في عدد من المحافظات اليمنية.



يأتي هذا بعد يوم واحد، من إصابة طفل ( 13 سنة) بجروح بليغة، منها بتر أحد قدميه؛ نتيجة انفجار لغم للحوثيين أثناء رعيه للماشية (أغنام) في قرية "الدير" مديرية حيران بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.