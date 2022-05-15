أسطورة الكاميرون يعتنق الإسلام ويختار اسما جديدا له

الأحد 15 مايو 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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اعتنق أسطورة كرة القدم الكاميرونية، باتريك مبوما، الإسلام بشكل رسمي، معلنا ذلك أمام حشد في مسجد بوناموسادي في مدينة دوالا إحدى كبرى المدن في الكاميرون.

ووثقت صور ومقاطع فيديو مشاهد من اعتناق باتريك مبوما للدين الإسلامي، حيث ظهر مبوما على منبر المسجد يوم الجمعة الماضي، وهو يتحدث للحضور قائلًا "السلام عليكم" ثم أوضح أن اسمه أصبح "عبد الجليل مبوما" ليرد الحضور بصيحة "الله أكبر".

ولم يعلن مبوما عن إسلامه رسميًا عبر حساباته على منصات التواصل، إلا أنه أكد لموقع "يلا كورة" خبر اعتناقه لدينه الجديد مساء أمس الجمعة بالفعل.

وذكرت تقارير ببعض الصحف الأفريقية أن مبوما أسلم بعد أشهر من دراسة الدين الإسلامي عن كثب، قبل أن يتزوج من فاتوماتا بينتا، وهي ابنة عثمان باه، أحد المسؤولين الغينيين.

يشار إلى أن باتريك مبوما يعد أحد الأساطير السابقين في منتخب الكاميرون لكرة القدم، حيث إنه نجح في تسجيل اسمه ضمن قائمة الهدافين التاريخين في بطولة كأس الأمم الأفريقية مع فريق بلاده برصيد 11 هدفا، حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

وأظهر باتريك مبوما أداء رائعا وسجل مع أسود الكاميرون في ثلاث نسخ مختلفة، أعوام: 2000 في غانا ونيجيريا، و2002 في مالي، و2004 في تونس.

ويمتلك صاحب الـ51 عاما مسيرة حافلة مع أندية كرة القدم، حيث لعب بألوان كل من: باريس سان جيرمان، شاتورو الفرنسي، جامبا أوساكا الياباني، كالياري الإيطالي، الاتحاد الليبي، طوكيو فيردي الياباني.

ويعد الفوز بذهبية أولمبياد سيدني عام 2000، والتتويج بكأس الأمم الأفريقية عامي 2000 و2002 من أبرز إنجازات مبوما الذي كان له دور بارز في إحراز اللقبين، وفاز بالعديد من الألقاب الفردية أيضا منها أفضل لاعب أفريقي عام 2000.